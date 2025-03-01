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腦出血一定要開顱？ 影像導航引流術清血塊

2025/03/01 20:17

麻豆新樓醫院神外科主任張昂傑說明影像導航引流技術治療腦出血。（麻豆新樓醫院提供）

麻豆新樓醫院神外科主任張昂傑說明影像導航引流技術治療腦出血。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市1名6旬男子因左側腦自發性出血，出血量約20~30mL，意識清楚，但血塊壓迫導致神經功能惡化。麻豆新樓醫院以腦部導航引流手術，將引流管定位後進行抽吸，清除腦內血塊，達最佳治療效果，術後復健1個月後，可順利步行回診。

麻豆新樓醫院神經外科主任張昂傑指出，腦出血是一種嚴重的醫療急症，可能引發腦損傷、神經功能障礙，甚至危及生命。當出血量超過30mL，伴隨嚴重神經學症狀且格拉斯哥昏迷指數介於5-12分時，通常需立即進行開顱手術以清除血塊治療。

張昂傑說，但腦出血的血塊體積約為20-30mL，且昏迷指數評分在12-15分時，認為開顱手術的效益不如保守治療，且病人須承擔較高的手術風險。隨著醫療科技進步，導航系統已被廣泛應用於手術中，透過影像導引技術（如電腦斷層掃描CT、磁振造影MRI或術中超音波），醫師可即時將引流管（導管）準確置入目標區域，以達到最佳治療效果。

張昂傑表示，相比單純藥物治療，導航引流技術能有效減少血塊壓迫，促進正常腦組織的恢復。在麻豆新樓醫院，已成功完成數十例類似手術，大部分病人均獲得顯著療效。

張昂傑說，導航引流手術適用於基底節出血、腦室出血及慢性硬膜下血腫、腦膿瘍；手術通常安排於腦出血發生後的第3至第5天，此階段血塊已部分凝固且穩定，能有效降低術後再出血風險。但如病人的凝血功能異常，或因動脈瘤破裂、動靜脈畸形導致出血，則不適用此手術方式。

麻豆新樓醫院提醒民眾應密切關注血壓狀況，維持健康飲食及良好生活習慣，以降低血管硬化風險。若出現頭暈、頭痛、單側肢體無力或麻木、語言困難等症狀，應警覺可能為腦中風徵兆，立即就醫把握黃金治療時間。

張昂傑說明導航引流技術適用症。（麻豆新樓醫院提供）

張昂傑說明導航引流技術適用症。（麻豆新樓醫院提供）

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