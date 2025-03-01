堅持生子夢8年不放棄 54歲高齡媽靠捐卵迎奇蹟寶寶

陳明哲醫師指出，45歲以上女性採用自卵做試管嬰兒，懷孕胎兒的正常染色體胚胎，以及活產率皆小於5%。（茂盛醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕54歲李小姐在8年前結婚，高齡不孕，接受2次試管嬰兒療程都失敗，去年接受醫師建議，改以受贈卵子做試管嬰兒而成功受孕，今年2月產下健康女嬰，一圓媽媽夢。

醫師提醒，45歲以上高齡婦女人工生殖懷孕率小於5%，如果超高齡備孕媽媽仍有生子夢，建議及早以捐贈卵子做試管嬰兒，或是年輕時就凍卵保生機。

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李小姐46歲結婚，一直希望生育孩子，就醫茂盛醫院尋求試管嬰兒治療，檢查AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）為0.02，遠低於生育標準值2至5，歷經3年調養身體與治療， 15次取卵手術共取到14顆卵子，但品質不理想，且常要花好多幾月調養才能取到1顆卵子。

李小姐接受2次植入胚胎都無法著床，但仍無法動搖她的生子夢想。茂盛醫院副院長、婦產科醫師陳明哲建議改採受贈卵子做試管嬰兒，應能大幅提高懷孕率，但李小姐很遲疑，經過1年後的考慮才接受建議，去年6月成功植入植胚並懷孕，今年2月順利生產。

陳明哲表示，45歲以上女性採用自卵做試管嬰兒，懷孕胎兒的正常染色體胚胎，以及活產率皆小於5%；而且孕婦罹患糖尿病與高血壓機率是正常孕婦的2到4倍，新生兒死亡率也約高出2倍，50歲以上婦女產下的新生兒死亡率更超出10倍。

陳明哲提醒，38歲以上婦女的胚胎發生染色體異常比例超過50%，因此流產率也高，而40至44歲的產婦流產率更高達51%。

陳明哲醫師為54歲婦人以受贈卵子做試管嬰兒，成功懷孕產女。（茂盛醫院提供）

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