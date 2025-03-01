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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「抗性澱粉」助控糖！ 營養師曝3好處

2025/03/01 18:01

營養師指出，抗性澱粉可從豆類、生馬鈴薯、冷卻的米飯中攝取到；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，抗性澱粉可從豆類、生馬鈴薯、冷卻的米飯中攝取到；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕抗性澱粉又被稱為「難消化澱粉」，是無法被健康人體的小腸分解消化，直到結腸處才能被腸道菌種發酵利用的澱粉。營養師李婉萍說明，抗性澱粉可改善血糖、提高胰島素敏感性、促進腸道與消化系統健康、調控血脂，可從豆類、生馬鈴薯、冷卻的米飯中攝取到。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文提到，抗性澱粉被歸類為膳食纖維的一種，所以有「第三類膳食纖維」之稱。抗性澱粉熱量和一般澱粉相比，每公克約提供2.8大卡，是一般澱粉的70%。

李婉萍表示，抗性澱粉不只存在冷飯和冰地瓜裡，也能從多種食物中攝取到；而且除了天然食物，加工食品中也有，依照研究學者的分類，可以看到抗性澱粉可區分為RS1、RS2、RS3、RS4共四類。

抗性澱粉分類表。（取自李婉萍臉書）

抗性澱粉分類表。（取自李婉萍臉書）

李婉萍分享抗性澱粉飲食5招。

1.將飲食中一部份精緻主食替換成抗性澱粉含量較高的食物，例如選擇吃五穀飯、糙米、燕麥或全麥麵包。

2.烹煮食物的方式會影響抗性澱粉的含量，應盡量縮短烹調時間並減少烤、炸、煎等方式，水煮、蒸熟、涼拌可保留較多抗性澱粉。

3.抗性澱粉和膳食纖維一樣，必須有充足水分才能發揮作用，水量攝取不足恐怕會導致便秘。

4.抗性澱粉壞處對一些腸胃消化不佳的人而言，可能會造成脹氣、腹脹等不適，建議不要一次吃太多，應少量多次攝取。

5.某些市售食品會添加難消化性纖維，標榜可控制體重，但大多數都是化學製的RS4型抗性澱粉，建議選購時還是以由天然植物萃取純化的膳食纖維商品為主，更有益健康。

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