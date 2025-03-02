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健康網》飯後吃水果助穩定血糖！ 學者提4好處

2025/03/02 12:35

學者指出飯後吃水果更好的理由：減緩糖分吸收、降低胰島素負擔、促進消化與腸道健康、減少影響胃酸分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者指出飯後吃水果更好的理由：減緩糖分吸收、降低胰島素負擔、促進消化與腸道健康、減少影響胃酸分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於糖尿病患者或有血糖波動問題的人來說，飯後吃水果是較理想的選擇，營養學者洪泰雄在臉書指出，飯後吃水果可減緩糖分吸收、降低胰島素負擔、促進消化與腸道健康、減少影響胃酸分泌。

洪泰雄表示，從營養學和血糖調控的角度來看，「飯後吃水果更好」在營養學上是有依據的，如果空腹吃水果，對健康人來說不會有立即的傷害，關鍵仍在於選擇適合的水果種類與飲食搭配，不過例外情況有：運動前補充能量與生酮飲食者。

飯後吃水果更好原因

●減緩糖分吸收：飯後有蛋白質、脂肪和膳食纖維共同作用，水果的糖分不會迅速進入血液，能避免血糖快速上升，維持穩定能量供應。

●降低胰島素負擔：先吃正餐（特別是含蛋白質和好脂肪的食物）能延緩胃排空，使血糖變化較平穩，減少胰島素過度分泌的風險。

●促進消化與腸道健康：水果富含膳食纖維，飯後食用能幫助腸道蠕動，促進消化，減少便秘問題。

●減少影響胃酸分泌：雖然空腹吃酸性水果對健康人影響不大，但對於胃食道逆流或胃潰瘍患者，飯後吃水果較溫和，不易刺激胃黏膜。

例外情況

●運動前補充能量：如果是在空腹狀態下準備運動，適量攝取低GI水果（如蘋果、香蕉）可以提供能量，避免低血糖。

●生酮飲食者：生酮飲食者一般限制碳水攝取，若要吃水果，建議選擇莓果類，並搭配健康脂肪（如堅果、優格）來平衡血糖反應。

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