限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
金曲歌王方大同逝》醫：高瘦男子肺被拉長要注意
相關新聞請見
請繼續往下閱讀...
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕曾得金曲獎作家國語男歌手的音樂才子方大同，於今（1日）由經紀公司證實，已於2月21日過世，享年41歲。過去曾他曾因氣胸住院，之後也數度復發。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書指出，高瘦男子是氣胸的高風險族群，因為高瘦的體型會把肺拉得很長，導致張力大就容易破掉。
蘇一峰說明，高瘦男子除了因體型，容易讓肺被拉得很長，他們通常結締組織比較少，肺的結構也會比較容易變形產生不正常的肺大泡（bullae）。
蘇一峰表示，「高瘦」是自發性氣胸的高風險患者，過去許多年輕男性太瘦會發生氣胸，一次氣胸就有6成機會發生第2次，發生第2次會越來越容易出現下一次。如果常發生氣胸，常是因為肺部有不正常的肺大泡，可以開刀切除掉。
蘇一峰說，氣胸如果早點處理可以避免死亡，如果出現了張力性氣胸（tension pneumothorax）則是死亡的急症。張力性氣胸就是肺破掉的氣漏的太多，大量的氣漏到胸腔反過來擠壓心肺，導致胸腔壓力過高，導致無法呼吸，血液無法輸送而休克昏倒，醫療劇中出現「用一支筆戳到胸腔讓氣趕快放出來」，就是指救張力性氣胸。
蘇一峰也提到，會因為氣胸死亡的高風險有：高齡慢性病肺阻塞、肺纖維化、肺癌等。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應