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金曲歌王方大同逝》醫：高瘦男子肺被拉長要注意

2025/03/01 16:12

音樂才子方大同病逝，醫師指出，高瘦男性因體型導致肺被拉長，是氣胸高危險群。（圖取自方大同臉書）

音樂才子方大同病逝，醫師指出，高瘦男性因體型導致肺被拉長，是氣胸高危險群。（圖取自方大同臉書）

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金曲歌王方大同逝》曾數度因氣胸住院 醫：5類人為高風險族群

金曲歌王方大同逝》曾氣胸住院 「自發性氣胸」睡覺也發作

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾得金曲獎作家國語男歌手的音樂才子方大同，於今（1日）由經紀公司證實，已於2月21日過世，享年41歲。過去曾他曾因氣胸住院，之後也數度復發。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書指出，高瘦男子是氣胸的高風險族群，因為高瘦的體型會把肺拉得很長，導致張力大就容易破掉。

蘇一峰說明，高瘦男子除了因體型，容易讓肺被拉得很長，他們通常結締組織比較少，肺的結構也會比較容易變形產生不正常的肺大泡（bullae）。

蘇一峰表示，「高瘦」是自發性氣胸的高風險患者，過去許多年輕男性太瘦會發生氣胸，一次氣胸就有6成機會發生第2次，發生第2次會越來越容易出現下一次。如果常發生氣胸，常是因為肺部有不正常的肺大泡，可以開刀切除掉。

高瘦男子的肺在X光下可明顯看到，因體型而被拉長。（圖取自蘇一峰臉書）

高瘦男子的肺在X光下可明顯看到，因體型而被拉長。（圖取自蘇一峰臉書）

蘇一峰說，氣胸如果早點處理可以避免死亡，如果出現了張力性氣胸（tension pneumothorax）則是死亡的急症。張力性氣胸就是肺破掉的氣漏的太多，大量的氣漏到胸腔反過來擠壓心肺，導致胸腔壓力過高，導致無法呼吸，血液無法輸送而休克昏倒，醫療劇中出現「用一支筆戳到胸腔讓氣趕快放出來」，就是指救張力性氣胸。

蘇一峰也提到，會因為氣胸死亡的高風險有：高齡慢性病肺阻塞、肺纖維化、肺癌等。

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