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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》1圖了解豆腐營養差異 營養師：「它」鈣含量最高

2025/03/02 09:22

營養師指出，凍豆腐的鈣含量最多，每100克中就有240毫克鈣；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，凍豆腐的鈣含量最多，每100克中就有240毫克鈣；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆腐是日常飲食中常見的健康食品，不僅富含植物性蛋白，也是補鈣的重要來源。營養師楊哲雄提到，豆腐依照製作方式可分為百頁豆腐、凍豆腐、板豆腐與嫩豆腐，而其中百頁豆腐的熱量最高；凍豆腐的鈣含量最多，每100克中就有240毫克鈣。

好食課營養師Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文表示，豆腐加工製程大不同，不同類型的豆腐雖然都來自豆漿，但製作方式與成分略有差異。

百頁豆腐：由大豆蛋白、沙拉油、澱粉、品質改良劑與黏稠劑等混合後凝固成型。

凍豆腐：由板豆腐冷凍製成，冷凍過程使水分流失，質地較為多孔。

板豆腐：將豆漿加入硫酸鈣或鹽滷，使其凝固後倒入模具壓製，去除多餘水分。

嫩豆腐：以葡萄糖酸內酯使豆漿凝固，不經壓製，水分含量最高，口感細嫩。

營養成分大比拼（以100克計算）

楊哲雄提到，百頁豆腐的熱量最高，有196大卡，其次依序為凍豆腐、板豆腐，而嫩豆腐的熱量最低，僅有53大卡。蛋白質含量方面，百頁豆腐與凍豆腐皆為13克，略高於板豆腐，而嫩豆腐的蛋白質最少。而營養素的差異一大部分與水分含量有關，由於凍豆腐經過冷凍，水分較少，因此鈣含量最高，有240毫克，其次是板豆腐、百頁豆腐，而嫩豆腐的鈣含量最少。

楊哲雄補充，凍豆腐是由板豆腐冷凍而來，雖然水分降低，但同一塊板豆腐在冷凍後轉變成凍豆腐時，其營養成分總量仍相同。

楊哲雄分享4種豆腐營養差異。（圖取自好食課臉書）

楊哲雄分享4種豆腐營養差異。（圖取自好食課臉書）

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