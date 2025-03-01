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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》醫師喉嚨痛全因「A型鏈球菌」 嚴重恐草莓舌

2025/03/01 11:41

醫師分享自己的經驗：過去罹患A型鏈球菌，嚴重到需住院。（圖取自shutterstock）

醫師分享自己的經驗：過去罹患A型鏈球菌，嚴重到需住院。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期各類傳染病肆虐，醫師自稱喉嚨痛且發燒，自己做「A型鏈球菌」的快篩，卻是陽性。醫師說明，感染A型鏈球菌，一般來說僅有近似感冒的輕微症狀，用抗生素即可緩解；然嚴重的話恐發生草莓舌或扁桃腺炎。

小兒科醫師羅士軒在粉專「旭恩小兒科診所」說明，因為喉嚨很痛、有點微燒、有點痠痛感，沒有看到腸病毒的潰瘍（因為家裡有個腸病毒的小孩），就在懷疑會不會是流感或是A型鏈球菌的感染，至少這兩個有藥物可以針對性的治療（抗流感藥或抗生素），早點驗出來早點讓症狀緩和。結果真的就猜中是「A型鏈球菌」的感染。

羅士軒表示，A型鏈球菌跟常聽到的肺炎鏈球菌，是不一樣的細菌，只是都屬於鏈球菌的家族。A型鏈球菌不管是大人或是小孩，都有可能會被感染到。最常以咽喉炎及扁桃腺炎來呈現，可能伴隨著一般感冒輕微咳嗽、流鼻水的症狀。但「猩紅熱」則是另一種表現，除了發燒、扁桃腺炎之外，還會出現草莓舌、摸起來如砂紙般粗糙的皮疹。

羅士軒示警，A型鏈球菌偶而會造成嚴重的感染，蜂窩型組織炎、壞死性筋膜炎（日本流行的食肉菌）、風溼性心臟病、急性腎絲球腎炎，甚至會產生致命的鏈球菌毒性休克症候群（STSS）。

如果只是一般的輕症，通常在用抗生素的24到48小時會緩解症狀。經過適當治療24小時之後，即不具有傳染力。

最後對於A型鏈球菌，羅士軒坦言自己有慘痛的經驗：想當年，在小兒科當實習醫師的時候，就因為喉嚨痛、發高燒，看了門診拿了抗生素吃；卻沒有改善，最後住院打了好幾天的抗生素。「重點就是，身體不適還是趕快就醫，給予適當治療之後不但可以讓症狀盡快減輕，可以避免嚴重的後遺症。」

醫師提醒，身體不適應趕快就醫，適當治療之後不但可以讓症狀盡快減輕，也避免嚴重的後遺症。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，身體不適應趕快就醫，適當治療之後不但可以讓症狀盡快減輕，也避免嚴重的後遺症。（圖取自shutterstock）

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