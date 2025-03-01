健康網》包皮必須割？ 醫列4狀況才需要改造計畫

醫師指出，每個孩子的情況都不同，如出現清潔困難、排尿異常、發炎頻繁、包皮腫脹，才需要考慮割包皮；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小男孩出生後，家長可能會別被傳統觀念或親戚鄰居的「經驗談」嚇到，好像包皮「非割不可」，但三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻指出，每個孩子的情況都不同，如出現清潔困難、排尿異常、發炎頻繁、包皮腫脹，才需要考慮這個改造計畫。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，包皮其實是「小小弟」天生的防護罩，就像超人的披風一樣自帶光環，別看到就直覺「割割割」，如果包皮能夠正常工作，就讓它好好待著，讓孩子和他的「小雨衣」和平共處，健康快樂地成長。

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正常的包皮與其功能

●活動自如：可以輕鬆翻開，沒有卡住的問題。

●清潔方便：保持乾淨、無異味困擾。

●從不發炎：小弟平安健康，沒有任何不適。

●尿尿順暢：不漏、不亂噴，毫無壓力。

●保護龜頭敏感度：避免摩擦，減少刺激。

●預防局部感染：形成天然屏障，保護敏感部位。

●維持濕潤度：避免局部乾燥，保持舒適。

需要割包皮的情況

●清潔困難：像在玩解謎遊戲，怎麼洗都洗不乾淨。

●排尿異常：尿尿像噴射水柱，甚至需要「瞄準」。

●發炎頻繁：發炎次數多到像頻繁登月一樣。

●包皮腫脹：經常腫成像充氣氣球，影響日常生活。

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