健康網》產後挑戰多！ 醫：補充蛋白質、適當運動助恢復

張瑜芹指出，生產後賀爾蒙快速轉變可能導致情緒不穩定；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕是一項很大的挑戰，但也是人生中的一項重要目標，但許多人生產後，會碰到很多身心上的挑戰。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，生產後荷爾蒙快速轉變可能導致情緒不穩定，而乳腺炎或哺乳困難，可能讓媽媽感到不適或沮喪。產後建議多攝取蛋白質、定期檢查，並且適當運動，可加速身體恢復之外，也能改善情緒。

惡露持續時間過長應就醫

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，生產後，子宮需要約6至8週的時間恢復到正常大小。在這過程中，媽媽可能會感到下腹部輕微收縮痛，同時排出惡露，這是子宮清除殘留血液與組織的正常現象，但若惡露顏色異常或持續時間過長，應立即就醫。

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張瑜芹說明，生產後，雌激素與黃體素水平迅速下降，而催乳激素則因哺乳而上升。這種荷爾蒙的快速轉變可能導致情緒不穩、焦慮或悲傷，甚至影響乳汁分泌。此外，自然產的媽媽可能會感到骨盆底肌無力或會陰部疼痛；而剖腹產的媽媽則需要注意腹部傷口的癒合情況。適當的康復運動有助於加速恢復。

張瑜芹表示，荷爾蒙的快速轉變可能導致情緒不穩、焦慮或悲傷，甚至影響乳汁分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

溫毛巾熱敷可疏通乳腺

張瑜芹表示，乳房腫脹、乳腺炎或哺乳困難，可能讓媽媽感到不適或沮喪。哺乳時確保寶寶的口腔覆蓋乳暈，減少乳頭受損的風險。可用溫熱毛巾熱敷，幫助疏通乳腺。而生產過程耗費大量能量，加上育兒的睡眠不足，可能讓媽媽感到持續的疲勞感。建議新手媽媽應在產後6週內定期進行產後檢查，確保子宮、陰道和傷口恢復正常。

多喝水 乳汁分泌更順利

張瑜芹提到，產後的媽媽需要透過飲食恢復體力，如果想要親餵母乳，建議多攝取蛋白質，像是瘦肉、蛋、豆類，可以幫助組織修復。也要多補充鐵與鈣，可以避免貧血，並促進骨骼健康；每天至少喝2公升水，讓乳汁分泌更順利。

張瑜芹表示，產後運動不僅有助於體能恢復，還能改善情緒。建議從輕微運動開始，像是深呼吸、或是輕柔的凱格爾運動。等身體恢復後，可改散步或低強度瑜珈。

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