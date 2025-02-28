健康網》塑膠微粒恐害致癌！ 醫：慎選茶包、1海鮮尤其少碰

研究指出，貝類（如牡蠣、蛤蜊、淡菜） 可能是塑膠微粒的高風險來源，因為它們會過濾並累積環境中的塑膠微粒。建議適量攝取，選擇較低污染風險魚類；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，研究發現塑膠微粒（microplastics） 已廣泛存在於食物、水、空氣甚至人體組織中，並可能對健康造成潛在風險。醫師黃軒建議，要減少塑膠微粒風險，應該避免使用塑膠瓶裝水、慎選奶瓶與兒童餐具、加熱時少用塑膠餐具、選擇不含塑膠茶包，減少吃海鮮尤其貝類、並使用過濾系統。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，雖然仍需要更多研究來確認其長期影響，但已有許多科學證據顯示塑膠微粒風險可能影響消化系統、內分泌系統、免疫系統、心血管疾病、癌症發生。

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6招當個不「塑」之客

●避免使用塑膠瓶裝水：研究顯示，瓶裝水中的塑膠微粒含量遠高於自來水。例如一項研究發現，每升瓶裝水平均含有數千顆塑膠微顆粒。建議改用玻璃瓶、不鏽鋼水瓶或濾水系統，減少瓶裝水攝取。

醫師表示，瓶裝水中的塑膠微粒含量遠高於自來水。例如一項研究發現，每升瓶裝水平均含有數千顆塑膠微顆粒。建議改用玻璃瓶、不鏽鋼水瓶或濾水系統；情境照。（圖取自freepik）

●慎選奶瓶與兒童餐具：研究指出，嬰兒用塑膠奶瓶在高溫沖泡配方奶時，會釋放大量塑膠微粒，尤其是 聚丙烯（PP）材質。建議優先選擇玻璃奶瓶或矽膠奶瓶，避免用塑膠瓶長時間存放熱飲。

●加熱時，減少使用塑膠容器：研究發現，微波加熱塑膠餐盒會導致更多塑膠微粒釋放，特別是PP、PET、PS材質。建議可改用陶瓷、玻璃或不鏽鋼容器來存放與加熱食物，減少塑膠接觸高溫的機會。

●選擇不含塑膠的茶包：近年研究顯示，一些高級茶包（如尼龍、PET製成的透明茶袋） 會釋放大量塑膠微粒到茶水中。建議選擇散裝茶葉或使用無漂白紙質茶包，減少塑膠溶出風險。

●減少吃海鮮，特別是貝類：研究指出，貝類（如牡蠣、蛤蜊、淡菜） 可能是塑膠微粒的高風險來源，因為它們會過濾並累積環境中的塑膠微粒。建議適量攝取，並選擇較低污染風險的魚類。

●使用過濾系統：自來水也可能含有塑膠微粒，部分高效濾水器（如活性碳濾芯、逆滲透濾水系統RO）可有效去除水中的塑膠微粒。

玻璃、不銹鋼 4種容器相對安全

黃軒表示，玻璃化學性質穩定，不會釋放微塑料，是最推薦的容器；不鏽鋼耐熱、安全，但需避免酸性飲品長時間存放，避免金屬溶出；陶瓷適合熱食與飲品，但需確認是否使用無鉛釉料；矽膠比塑膠安全，但仍需選擇食品級矽膠，避免劣質產品。

3種塑膠材質該避免

另，儘量避免3種塑膠材質，包含PET（#1），常見於瓶裝水，可能釋放塑膠微粒和化學物質；PP（#5），雖較耐熱，但仍可能釋放塑膠微粒，特別是重複使用或加熱時；PS（#6） 常見發泡塑膠（如保麗龍杯），可能釋放有害化學物質。

黃軒總結，長期暴露於塑膠微粒的健康風險仍在研究中，但減少塑膠使用不僅能降低塑膠微粒攝入，還能幫助環境保護，何樂而不為？

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