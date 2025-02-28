健康網》免疫疾病患者易骨質疏鬆 醫建議多補鈣、運動

醫師表示，女性罹患骨質疏鬆的機率較男性高，特別是停經後婦女，約有25%可能發生骨質疏鬆症；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆症是常見的骨骼疾病，特別是在免疫疾病患者中，罹患風險更高。林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁發文指出，人體骨骼約在30歲達到骨質高峰，隨後開始逐年流失，若骨質流失過多，骨頭將變得脆弱，甚至產生孔洞，進而引發骨質疏鬆症。

免疫疾病影響骨骼健康

醫師表示，免疫疾病患者罹患骨質疏鬆症的風險較一般人高，主要原因包括長期服用特定藥物，導致骨質流失加速，以及身體長期處於慢性發炎狀態，使蝕骨細胞活性增加，進一步造成骨質流失。此外，女性罹患骨質疏鬆的機率較男性高，特別是停經後婦女，約有25%可能發生骨質疏鬆症，因此更應留意骨骼健康。

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醫師指出，運動對於骨骼健康也非常重要，能夠刺激骨骼、增加密度，減少骨質流失；圖為情境照。（圖取自photoAC）

預防骨質疏鬆 3招提升骨密度

為了降低骨質疏鬆風險，醫師建議高危險族群從日常生活做起，透過以下方式維持骨質密度：

1. 均衡飲食補充鈣質：多攝取富含鈣質的食物，如乳製品、小魚乾、豆類食品等，有助於骨骼健康。

2. 規律運動與適當曬太陽：透過運動提升骨骼強度，並適當曬太陽以促進體內維生素D合成，幫助鈣質吸收。

3. 適量補充鈣質與維生素D：如有需要，可適時補充鈣片或維生素D補充劑，以維持骨骼健康。

醫師提醒，骨質疏鬆是一種無聲的疾病，早期難以察覺，等到發生骨折時往往已經嚴重影響生活品質。因此，高危險族群應及早做好骨骼保健，避免骨質流失帶來的健康風險。

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