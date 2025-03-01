健康網》手機「護眼模式」真護眼？醫：用久了還是乾澀

黃軒提醒，避免於黑暗處使用手機，保護雙眼健康。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少手機上有護眼功能（或夜間模式，各品牌名稱不同），開啟後顏色會變得不大一樣，通常是略黃；同時3C產品的藍光對於視力的影響，也廣受討論。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說明，手機的護眼模式確實能降低藍光，但不代表完全護眼。

黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引用研究說明，手機的護眼模式（又稱夜間模式，或藍光濾波模式）確實能在一定程度上減少藍光的影響，但並不代表能完全「護眼」。這種模式主要透過降低藍光（短波長光）來減少視網膜細胞的刺激。理論上可以減少眼睛疲勞，特別是在夜間使用時。實際上，它的護眼效果仍然取決於以下因素：使用習慣、螢幕亮度、觀看距離。

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護眼模式的限制如下：

●護眼模式無法完全防止眼睛疲勞：即使開啟護眼模式，長時間盯著螢幕仍會導致眼睛乾澀、近視加深等問題。

●護眼模式影響顏色準確性：對於需要色彩精準的工作（如設計、修圖），護眼模式可能影響顯示效果。

●護眼模式僅減少藍光，但不是護眼的全部！

如何更有效護眼？黃軒提出以下建議：

●遵守 20-20-20 規則：每 20 分鐘看遠 20 英尺（約 6 公尺）外，至少 20 秒；

●調整螢幕亮度與對比度：避免過暗或過亮；

●適當休息：避免長時間連續使用電子產品；

●使用人工淚液：減少乾眼症狀；

●良好用眼習慣：在光線充足的環境下使用手機，不要在完全黑暗的地方盯著螢幕。

總結，護眼模式不是萬能的，它能減少部分藍光影響，但不能完全防止眼睛疲勞或視力惡化。要真正護眼，還是要養成良好的用眼習慣：適當休息、眨眼、保持適當距離、避免過度使用電子產品。

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