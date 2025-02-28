健康網》產後憂鬱很常見！ 心理師5招積極調適心理

黃閎新指出，產後女性面臨的心理挑戰包括情緒波動、產後憂鬱症、角色轉換壓力、育兒焦慮及社交孤立等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕產後憂鬱是一種常見的心理健康問題，許多新手媽媽在生產後因身心劇變，面臨情緒低落、焦慮及角色轉換等挑戰。台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，產後媽媽應正視自身情緒，並建立支持系統、認識並應對產後憂鬱症、適時休息、練習自我肯定，以順利調適心理狀態。

產後常見心理挑戰

黃閎新指出，產後女性面臨的心理挑戰包括情緒波動、產後憂鬱症、角色轉換壓力、育兒焦慮及社交孤立等。其中，「產後情緒低落」（Baby Blues）常見於生產後數天內，通常可在2週內自行緩解。然而，若情緒低落持續超過2週，並伴隨失眠、疲憊、對育兒失去興趣或強烈的內疚與自責感，則可能是產後憂鬱症的警訊，需儘早尋求專業協助。

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此外，許多媽媽在轉變為「母親」角色後，可能感到「失去自我」，無法適應新身份，甚至因育兒壓力而產生焦慮感。同時，育兒工作耗費大量時間與精力，導致媽媽減少與外界接觸，可能進一步加深孤獨感。

黃閎新強調，悲傷、焦慮和疲憊都是正常情緒，媽媽們不應對自己的負面情緒感到內疚，而是應學會接納自身感受；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

產後心理調適建議

黃閎新提供多項心理調適建議，幫助新手媽媽適應產後生活。

1. 正視情緒 接納自我感受：他強調，悲傷、焦慮和疲憊都是正常情緒，媽媽們不應對自己的負面情緒感到內疚，而是應學會接納自身感受。透過寫日記、與伴侶或朋友傾訴，有助於釋放內心壓力。

2. 建立支持系統：家庭與社會支持對產後心理調適至關重要。他建議媽媽們與伴侶保持良好溝通，共同分擔育兒責任，或加入媽媽社群，與其他新手媽媽交流經驗，減輕心理負擔。

3. 認識並應對產後憂鬱症：如果情緒低落影響日常生活，應主動尋求專業心理諮商，必要時可配合醫師進行藥物治療，以協助恢復心理平衡。

4. 適時休息 減少壓力：黃閎新鼓勵媽媽們適當放鬆，無論是喝杯熱茶、看書或短暫散步，皆有助於舒緩身心壓力。同時，媽媽不應將育兒視為個人責任，適時請求伴侶或家人協助，共同承擔照顧嬰兒的工作。

5. 練習自我肯定：許多媽媽容易陷入「做得不夠好」的自我批評，他建議透過每日正向自我對話，如「我正在努力，我做得很好」，來提升自信與自我接納度。

何時應尋求專業幫助？

黃閎新提醒，若產後媽媽長期感到悲傷、絕望，無法正常進行日常生活，或對育兒及其他事物完全失去興趣，甚至出現強烈內疚、自責，或有傷害自己與嬰兒的念頭，應立即尋求專業協助。透過及早介入與專業支持，不僅能幫助媽媽恢復心理健康，還能建立更穩固的親子關係。他也鼓勵有相關困擾的媽媽們積極尋求協助，以度過產後心理適應期。

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