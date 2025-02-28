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來就送最高600元禮券！彰化萬人健檢 5癌與肝炎免費篩
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣俗稱「萬人健檢」的整合式健康篩檢活動，今（2025）年共規劃31場次，遍布全縣26鄉鎮，提供成人健康檢查及多項癌症篩檢，凡符合免費篩檢資格者，每完成1項即可領取100元禮券，最高可拿600元，縣府希望透過癌篩送禮券，提高民眾健康意識。
萬人健檢活動旨為提供縣民完整的健康檢查，並結合縣內的醫療資源，讓民眾及早發現問題並盡速就醫治療，然而，多數人自認沒檢查沒事，一檢查就會出毛病而興趣缺缺，為此，衛生局想出癌篩送禮券，用「賺禮券」當誘因，鼓勵民眾來檢查。
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衛生局表示，今年萬人健檢從4月12日開跑至8月16日，活動時間為早上6點20分至9點，民眾須攜帶健保卡前往各場次指定地點。篩檢內容除一般健康檢查，還包含大腸直腸癌糞便潛血、口腔癌篩檢、乳房X光攝影、B肝與C肝之抽血檢查等，部分篩檢須符合特定條件才能進行。
另外，今年起，衛福部擴大癌症篩檢年齡與對象，女性40歲以上可做乳房X光攝影，子宮頸抹片檢查更是25歲起就能免費篩檢，此外，大腸癌篩檢年齡也由50歲調降至45歲，40歲有家族病史者也可提早檢查。醫師指出，癌症篩檢能有效降低死亡率，建議符合資格者應積極參與，避免輕忽。
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