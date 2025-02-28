健康網》天空霧濛濛！ 國健署提醒必要外出戴口罩

國健署提醒民眾必要外出時要配戴口罩；圖為情境照。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕空氣品質不良警示！近3天空氣品質多處達橘色提醒等級，中南部地區更高達「紅色警示」等級。近日台灣偏東風影響及出現霧現象，大氣擴散條件差導致西半部地區污染物累積。國民健康署在臉書專頁發文，提醒民眾必要外出時要配戴口罩，並強化自我保護，可利用4招自我保護抵禦不良空品：減少室外活動、注意個人衛生、提升自我保護力、隨時查詢空氣品質。

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減少室外活動

●減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者。

●適當關閉門窗，可降低空污對室內影響。

●關窗時留約5公分空隙，讓室內外空氣對流。

注意個人衛生

●由室外進入室內後，可加強個人衛生防護：洗手、洗臉、清潔鼻腔等。

提升自我保護力

●均衡飲食、規律運動。

●外出時配戴口罩。

隨時查詢空氣品質

●使用「樂活氣象APP 健康氣象服務」隨時掌握天氣狀況及空品數據。

適當關閉門窗，可降低空污對室內影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

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