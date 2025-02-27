健康網》空污來襲！ 搞懂6種口罩用途 國健署：防PM2.5選它

空污來襲！國健署提醒，當PM2.5濃度偏高時，應選擇佩戴「防霾（PM2.5）口罩」；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（27日）半個台灣灰濛濛，環境部表示，台灣西半部因大氣擴散條件不佳，導致空污累積，今日15時監測結果，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「紅色警示」等級，此波空污將持續影響228連假，民眾及敏感族群外出建議配戴口罩。國健署則提醒，常用口罩有6種類型，當PM2.5濃度偏高時，應選擇佩戴「防霾（PM2.5）口罩」。

空氣污染物分類與危害

國健署指出，一般空氣污染物可分類為粒狀（如懸浮微粒、落塵、黑煙等）、氣狀（如硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物等）、衍生性（如臭氧等）、有害（如甲醛、氯氣等）及惡臭（如硫醇類、硫化甲基等）污染物等。空污是否會造成人體健康危害與暴露的空氣污染物種類、濃度高低及時間長短有關，可能引起的疾病包括過敏性疾病、呼吸道疾病、心臟血管疾病及癌症等，甚至提早死亡。

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國健署也根據民眾常見的活動及場域，考量可能接觸到的空氣污染物種類（簡單分成粒狀污染物和氣狀污染物二類），提供選戴口罩之建議：

活性碳防塵口罩 防車輛廢氣

當民眾在車水馬龍的道路上騎乘機車或腳踏車時，建議佩戴「附加活性碳拋棄式防塵口罩」（符合CNS14756），以吸附移動車輛排放廢氣中的有害氣體（屬於氣狀污染物），並過濾廢氣中的微粒與道路揚塵。由於此款口罩附加的活性碳具有吸附氣狀污染物的作用，長期使用後恐失效，因此不建議長時間重複使用。

防範車輛排放廢氣，國健署建議佩戴「附加活性碳拋棄式防塵口罩」，由於長期使用後恐失效，因此不建議長時間重複使用；圖為情境照。（資料照）

防霾口罩 防PM2.5

當戶外PM2.5（意指粒徑小於2.5微米的懸浮微粒）濃度偏高時，建議民眾選擇佩戴「防霾（PM2.5）口罩」（符合CNS15980），以濾除空氣中的PM2.5。

例如，當空氣品質指標呈現橘色標示（AQI = 101−150）時，表示此空品狀況可能會影響敏感族群（包括孩童、孕婦、老年人、有呼吸道及心血管疾病患者）的健康，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應佩戴口罩。當PM2.5>35 mg/m3則建議上述敏感族群外出佩戴口罩。

防塵口罩 防灰塵或過敏原

當民眾整理居家或工作環境時，可能因吸入灰塵或過敏原而導致打噴嚏、流鼻水或咳嗽等過敏現象時，建議可佩戴「拋棄式防塵口罩」 （符合CNS14755），以濾除環境中的灰塵。

棉布口罩 保暖防溫差

當氣溫驟降或溫差變化較大而引起民眾鼻部或面部不適，建議可佩戴棉（布）口罩，以達保暖效果。

國健署指出，當氣溫驟降可戴棉布口罩保暖，若是要防飛沫與病原菌則要選擇醫用口罩；圖為情境照。（資料照）

一般醫用口罩 防飛沫與病原菌

當民眾要前往醫療院所就醫或探病時，建議可佩戴「一般醫用口罩」 （符合CNS14774），以濾除在院內與他人接觸過程中的飛沫與病原菌（屬於粒狀污染物），佩戴時需注意貼合性。另外，請民眾務必記得於離開醫院後要丟棄口罩於垃圾桶內，並可先以隨身攜帶的75%酒精或乾洗手液清潔雙手，最終仍需遵循「內外夾弓大立腕」標準動作完成洗手動作。

N95口罩 防傳染病但呼吸阻抗較高

在傳染病流行期間，佩戴口罩亦可保護自己與周遭民眾健康，N95口罩有較高密合效果為首選，但N95口罩的呼吸阻抗較高，佩戴前需考量自身的生理狀況與使用時間。

國健署提醒，當民眾面對空氣污染時，必須先瞭解自身所處環境中主要空氣污染物的種類與濃度，再考慮是否佩戴防護口罩。在選配口罩時應先瞭解各種市售口罩的特性、功效和用途。可透過環境部的「環境即時通」APP或空氣品質監測網，查詢各地的空品指標（Air quality index，AQI）及監測濃度，再進一步決定是否外出活動，或採取自我防護措施。

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