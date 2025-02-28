衛福部3月新制上路！ 疫苗免費打、病床調整、健保藥品擴大給付

衛福部今（28日）公布3月新制。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（28日）公布3月新制，包括流感流行期間彈性調整特殊病床診療費用申報、健保擴大腎病與心衰竭病人藥品給付、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象等，3大新制將於3月起陸續上路。

首先疾管署表示，流感疫情已連2週下降，不過仍處於流行期，且上週類流感門急診就診仍是近十個流感季同期次高。為緩解急診壅塞壓力，健保署3月起開放醫療院所可彈性調整特殊病床作為一般病床使用，提供更多病患收治空間，醫院只需事前或事後向健保署提交病床調整計畫，即可比照急性一般病床費用申報，提升醫療資源調度效率。

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3月起健保也擴大藥品給付，預計惠及近17萬名慢性腎臟病與心衰竭患者。疾管署表示，此次新增「福適佳膜衣錠（5毫克、10毫克）」及「恩排糖膜衣錠（10毫克）」，適用於慢性腎臟病及41%≤LVEF≤49%的慢性收縮性心衰竭患者。

為提升用藥遵從性及照護品質，擴增使用於慢性腎臟病部分，增訂病人需於「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「全民健康保險末期腎臟病前期（Pre-ESRD）病人照護與衛教計畫」網絡照護。預估新制可嘉惠15.3萬名慢性腎臟病病友、1.6萬名慢性收縮性心衰竭病友，兩者合計預估挹注藥費約16億元。

疾管署也規劃，除原公費對象，3月10日起再針對19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾，提供公費接種肺炎鏈球菌疫苗。5大高風險對象為「脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者」，接種年齡為「接種年」減「出生年」，如以2025年為基準，符合條件者為1961年（含）至2006年（含）出生者。

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