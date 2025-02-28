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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》連假期間放縱體重飆？ 中醫減重有妙方

2025/02/28 11:42

中醫指出，針灸不僅能夠幫助控制食量，還能促進新陳代謝，增加熱量消耗；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，針灸不僅能夠幫助控制食量，還能促進新陳代謝，增加熱量消耗；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在連假期間放縱美食，結果不僅享受了美味佳餚，也帶來了多餘的脂肪，讓衣服變緊、腸胃不適。合佗中醫診所醫師於臉書專頁上分享，若您正在煩惱如何擺脫脂肪，想要將肥肉收回，或許可以透過中醫的幫助，輕鬆實現減重目標。中醫減重的方式多樣且客製化，醫師根據每位患者的體質，提供個人化的中藥調理、針灸治療及穴道按摩等方案。這些方法可以幫助提升新陳代謝、改善氣血流通、減少食慾，從而達到體重管理的效果。

針灸助減重 效果加倍

其中，針灸減重是透過特定穴位的刺激，調整人體大腦的飽足中樞與飢餓中樞，達到抑制食慾的目的。針灸不僅能夠幫助控制食量，還能促進新陳代謝，增加熱量消耗，協助燃燒多餘脂肪。這種治療方式搭配個人化的中藥調理，效果更加顯著。

量身定制的減重方案

中醫減重強調「客製化」，每位患者的體質、健康狀況皆不同，因此中醫師會根據每個人具體的需求，選擇最適合的中藥、針灸穴位及按摩療程，讓減重過程更加順利、有效。這不僅是一種減重方法，也是一種全方位的身心調理，幫助消除脂肪、改善腸胃不適，讓人感受到由內而外的健康變化。

因此，無論是因為節慶期間吃得太多，還是因為衣服越來越緊，無法再穿過去的服裝，甚至是長期的腸胃不適，尋求中醫的調理都能帶來顯著的改善。中醫師建議，若您正在面臨這些困擾，不妨前往專業的中醫診所，尋求專業醫師的建議與協助，讓健康瘦身成為可能。

健康瘦身 專業調理

在忙碌的現代生活中，減重往往會成為許多人難以達成的目標。選擇合適的減重方法非常重要，中醫的個人化調理無疑是一個值得嘗試的健康選擇。

無論是因為節慶期間吃得太多，還是因為衣服越來越緊，無法再穿過去的服裝，甚至是長期的腸胃不適，尋求中醫的調理都能帶來顯著的改善；圖為情境照。（取自shutterstock）

無論是因為節慶期間吃得太多，還是因為衣服越來越緊，無法再穿過去的服裝，甚至是長期的腸胃不適，尋求中醫的調理都能帶來顯著的改善；圖為情境照。（取自shutterstock）

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