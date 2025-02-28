健康網》最近常酷酷嗽嗎？ 中醫4方法從根本改善

吃梨子、白木耳、百合等食物可潤肺；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近你也變成酷酷嗽嗎？年後不少人出現莫名咳嗽、久咳不愈的情況，這可能與季節變化、空氣品質、飲食習慣或身體內在的失調有關。

扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔透過臉書分享，中醫認為，咳嗽不僅是單純的症狀，而是人體內外環境失衡的外在表現。透過中醫的視角，我們可以從根本調理，包含飲食調理（如吃梨子、白木耳、百合潤肺）、環境調整、生活習慣、簡單穴位按摩，來緩解咳嗽並預防復發。

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中醫如何看待咳嗽？

中醫將咳嗽分為「外感」與「內傷」兩大類：

1. 外感咳嗽：通常由風寒、風熱或燥邪侵襲肺部系統引起。例如，冬天受寒容易出現咳嗽帶白痰、鼻塞；夏天吹冷氣過久則可能引發乾咳、喉嚨痛。

2. 內傷咳嗽：多因臟腑功能失調，如脾虛生痰、肺氣不足或肝火犯肺。例如，長期飲食不節導致痰濕內生，咳嗽時痰黏難咳出。

無論哪種咳嗽，中醫強調「肺為嬌臟」，容易受到外界刺激，因此調理時需注重保護肺氣、清利咽喉，並根據個人體質調整。

中醫強調「肺為嬌臟」，容易受到外界刺激，因此調理時需注重保護肺氣、清利咽喉，並根據個人體質調整；圖為情境照。（圖取自freepik）

咳嗽的日常保健

以下是針對咳嗽的保養方法，適合一般人參考：

1. 飲食調理

●潤肺為主：多吃滋潤肺部的食物，如梨子（寒性體質避免，可蒸熟加蜂蜜）、白木耳、百合、山藥。

●避免刺激：少吃辛辣、油膩、煎炸食物，以免加重痰濕或燥熱。

●溫和補充：適量喝些枇杷葉茶、桑葉菊花茶（清熱潤肺）或陳皮水（化痰止咳）。

2. 環境調整

●保持空氣流通，避免待在乾燥或污染的環境中。

●使用加濕器，維持室內濕度，減少喉嚨乾癢引發的咳嗽。

●外出時戴口罩，防寒保暖，減少冷風或灰塵刺激。

3. 生活習慣

●規律作息：睡眠充足有助肺氣恢復，避免熬夜傷肺陰。

●適度運動：如散步、太極拳，增強肺功能，但避免過度出汗損耗氣力。

●情緒管理：中醫有「悲傷肺」說法，長期壓力或情緒低落也可能誘發咳嗽，建議放鬆心情。

4. 簡單穴位按摩

●合谷穴（位於手背虎口處）：按揉此穴可宣肺止咳，每天2到3次，每次約5分鐘。

●肺俞穴（背部肩胛骨內側，第三胸椎旁開1.5寸）：輕拍或溫熱按摩，有助調理肺氣。

什麼時候該尋求專業幫助？

陳櫂瑔提醒，如果咳嗽持續超過2週，伴隨濃痰、發燒、胸痛或呼吸困難，建議及早就醫，結合中西醫診斷，排除潛在疾病如感染或慢性肺病。中醫看待咳嗽，強調「治未病」，從日常調養著手，讓身體恢復平衡。

最後陳櫂瑔總結，無論是外感還是內傷引起的咳嗽，適當的飲食、生活調整和簡單的自我保養都能幫助緩解不適。希望大家都能遠離咳嗽困擾，保持健康！

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