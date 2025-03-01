健康網》晚上約吃到飽免餓整天 早午餐先吃1類食物少負擔

營養師指出，別餓一整天等吃到飽飯局，早餐或午餐就可以先吃點高纖碳水，如燕麥、地瓜，幫助消化，還能保持輕盈不過量；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春酒聚餐，不少企業會選擇於吃到飽餐廳用餐，滿滿誘惑小心吃到肚子脹得像氣球！營養師蘇意芳於臉書發文分享吃到飽聰明吃「黃金公式」，即先吃水果沙拉，接著吃高蛋白，過程要慢慢食用，最後選擇少量甜點。並強調，別餓一整天等飯局，早餐或午餐就可以先吃點高纖碳水，如燕麥、地瓜，幫助消化，也能保持輕盈不過量。

早午餐吃對 晚餐更盡興

蘇意芳強調，吃到飽想要聰明吃，餐前準備就很重要，尤其別餓一整天等春酒。這樣只會讓人進場後變身人肉吸塵器，什麼都想掃光，建議早餐或午餐可以吃點高纖碳水，像燕麥、地瓜、雜糧麵包，這樣不僅能幫助消化，還能避免晚餐時吃太多。目的是到晚上能開心大吃，還能保持輕盈不過量。

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開場先吃水果、沙拉 甜點最後吃

1.開場先吃水果、沙拉：別一進場就直衝燒烤區，先來點水果或沙拉，不只開胃，還能讓你胃口穩定，不會一開始就大口吞炸物、油膩食物，讓腸胃負擔爆表。

營養師表示，別一進場就直衝燒烤區，先來點水果或沙拉，不只開胃，還能讓你胃口穩定，不會一開始就大口吞炸物、油膩食物，減少身體負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

2.優先選高蛋白，少碰碳水：吃肉不吃飯，是高端玩家的吃法。選海鮮、雞肉、菲力牛排這類高蛋白質食物，不但能讓你更持久飽足，還能避開白飯、麵包這些「邪惡碳水」，不小心就吃太多的陷阱。

3.第一輪先吃自己最愛的，量少點：吃到飽不是考試，不需要每道菜都過一遍。挑幾樣你最愛的先吃，少量多樣，這樣才能真的吃到自己想吃的，而不是無意識狂塞導致最後連最愛的菜都吃不下。

4.甜點最後再來一點：甜點區看起來很誘人，但記住，不要一開始就攻擊它。等主食結束後，看看還有沒有胃容量，挑一兩樣自己最愛的就好，避免糖分爆表。配杯無糖茶，解膩又優雅。

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