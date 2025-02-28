自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

3月新制可省5千元！19-64歲5大高風險族群 免費打肺鏈疫苗

2025/02/28 10:57

疾管署今（28日）宣布，3月10日起提供19-64歲5大高風險族群可公費接種。示意圖。（圖取自shutterstock）

疾管署今（28日）宣布，3月10日起提供19-64歲5大高風險族群可公費接種。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕肺炎鏈球菌可能引發肺炎、敗血症、腦膜炎等重症甚至危及生命，接種疫苗是最佳防護，不過自費接種負擔不小，13價疫苗每劑約3800元至4000元，23價約1600元，為降低感染風險，衛福部疾病管制署今（28日）宣布，3月10日起提供19-64歲5大高風險族群可公費接種，預計約25萬人受惠，相當於每人可省逾5000元。

衛福部今天公布3月新制，其中疾管署規劃3月10日起，將19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，可接種1劑PCV13及1劑PPV23以減少IPD發生風險，降低疾病負擔。

此次公費接種適用對象包含5大高風險族群：

1.脾臟功能缺損。

2.先天或後天免疫功能不全。

3.進行人工耳植入。

4.患有腦脊髓液滲漏。

5.一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤患者及器官移植。

疾管署副署長曾淑慧說明，過去政府已針對65歲以上長者提供公費疫苗，經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，現在進一步將防護範圍擴大至年輕但具高風險的族群，根據健保就診數據，符合此次擴大資格者約有25萬人。

符合資格的民眾，須提供診斷書或由醫師評估後接種，適用年齡計算方式為「接種年-出生年」，以2025年為例，適用對象為民國50年（含）以後出生且95年（含）以前出生者。

曾淑慧說，研究已顯示，接種疫苗後可大幅降低肺炎、敗血症、腦膜炎等併發症風險，對中重症的保護力高達75%。 13價疫苗能提升免疫記憶、保護效力更持久，而23價疫苗則涵蓋更廣泛的細菌型別，因此建議民眾依照時程接種兩劑疫苗，以獲得最完整的防護力。

疾管署說明，肺鏈疫苗可與其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任意時間施打，接種原則為「未接種過PCV13/15及PPV23者」可先打PCV13，8週後再接種PPV23；「已接種PCV13/15者」8週後可接種PPV23；「已接種PPV23者」1年後可補打PCV13；「已完成PCV13/15及PPV23者」無需再接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中