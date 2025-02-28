3月新制可省5千元！19-64歲5大高風險族群 免費打肺鏈疫苗

疾管署今（28日）宣布，3月10日起提供19-64歲5大高風險族群可公費接種。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕肺炎鏈球菌可能引發肺炎、敗血症、腦膜炎等重症甚至危及生命，接種疫苗是最佳防護，不過自費接種負擔不小，13價疫苗每劑約3800元至4000元，23價約1600元，為降低感染風險，衛福部疾病管制署今（28日）宣布，3月10日起提供19-64歲5大高風險族群可公費接種，預計約25萬人受惠，相當於每人可省逾5000元。

衛福部今天公布3月新制，其中疾管署規劃3月10日起，將19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，可接種1劑PCV13及1劑PPV23以減少IPD發生風險，降低疾病負擔。

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此次公費接種適用對象包含5大高風險族群：

1.脾臟功能缺損。

2.先天或後天免疫功能不全。

3.進行人工耳植入。

4.患有腦脊髓液滲漏。

5.一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤患者及器官移植。

疾管署副署長曾淑慧說明，過去政府已針對65歲以上長者提供公費疫苗，經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，現在進一步將防護範圍擴大至年輕但具高風險的族群，根據健保就診數據，符合此次擴大資格者約有25萬人。

符合資格的民眾，須提供診斷書或由醫師評估後接種，適用年齡計算方式為「接種年-出生年」，以2025年為例，適用對象為民國50年（含）以後出生且95年（含）以前出生者。

曾淑慧說，研究已顯示，接種疫苗後可大幅降低肺炎、敗血症、腦膜炎等併發症風險，對中重症的保護力高達75%。 13價疫苗能提升免疫記憶、保護效力更持久，而23價疫苗則涵蓋更廣泛的細菌型別，因此建議民眾依照時程接種兩劑疫苗，以獲得最完整的防護力。

疾管署說明，肺鏈疫苗可與其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任意時間施打，接種原則為「未接種過PCV13/15及PPV23者」可先打PCV13，8週後再接種PPV23；「已接種PCV13/15者」8週後可接種PPV23；「已接種PPV23者」1年後可補打PCV13；「已完成PCV13/15及PPV23者」無需再接種。

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