健康網》飛蚊症別輕忽！醫：突增飛蚊、視力模糊需立即就醫

醫師提醒，如有飛蚊數突然增加，眼睛疼痛、紅腫或視力模糊等情形，需立即就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飛蚊症是一種相當常見的疾病，多數時候除了有點煩人以外，不會是太大的問題，高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻指出，飛蚊症一般與自然老化、眼睛發炎、高度近視、玻璃體退化嚴重、外傷或手術、慢性病有關。如有飛蚊數突然增加，眼睛疼痛、紅腫或視力模糊等情形，需立即就醫，糖尿病患者則需特別留意是否伴隨視網膜病變。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」發文分享6個飛蚊症的成因。

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●年齡相關的玻璃體退化：隨著年齡增長，眼球內的玻璃體（透明凝膠狀物質）會逐漸液化並收縮，導致玻璃體內的纖維聚集成團，形成漂浮的陰影。這種退化通常發生在40歲以上人群，是飛蚊症最常見的原因之一。這種狀況下的「飛蚊」數量穩定，影響不大，也通常與視力變化無關。

●後玻璃體剝離：當玻璃體退化嚴重時，可能從視網膜表面分離，形成所謂的「後玻璃體剝離」。這一過程中可能伴隨視網膜受牽拉，甚至導致視網膜裂孔或剝離。這種時候，飛蚊可能會突然增加或伴隨閃光感如果不幸出現這種狀況，請務必立即就醫檢查，避免視網膜永久受損。

●近視引起的結構改變：高度近視者眼球較長，玻璃體容易提早液化，增加飛蚊症發生的機率。像是有些近視一千度的人，年輕時即可能出現飛蚊症，然後飛蚊數量可能隨時間逐漸增加。

●眼部發炎或感染：葡萄膜炎或眼內感染，可能導致發炎細胞或其他物質出現在玻璃體中，形成飛蚊。這種飛蚊通常伴隨眼睛疼痛、紅腫或視力模糊，建議立即接受專業治療，避免病情惡化。

●外傷或手術後遺症：眼睛外傷、玻璃體手術或白內障手術後，玻璃體結構也可能發生改變，增加飛蚊的機率。如果飛蚊在手術後幾週內明顯增多，就屬於此類。一般可以慢慢適應，但如果伴隨視力急劇下降，就要立刻就醫。

●其他慢性病影響：某些慢性病，如糖尿病或高血壓，也可能影響到視網膜血管，引發玻璃體變化，導致飛蚊症。像是糖尿病或高血壓每天都會監測血糖跟血壓，如果血糖升高的時候，飛蚊可能也會增加，另外，粘靖旻提醒，糖尿病患者需特別留意是否伴隨視網膜病變。

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