元智大學教授研發AI快篩技術 失智症早期檢測只需1分鐘

元智大學教授趙燿庚團隊研發AI快篩技術，失智症早期檢測只需1分鐘。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕隨著人口高齡化，失智症成為全球關注的重大健康議題，台灣65歲以上長者中，每10人將有1人罹患失智症，其中阿茲海默症比例最高。元智大學電機系教授趙燿庚領軍的AI研發中心團隊，開發出全球領先的AI輕度認知障礙快篩工具。該技術透過非侵入式「看圖說故事」語音測試，僅需1分鐘即可透過LINE平台遠端篩檢，使用者能在家中利用手機或平板快速檢測，大幅提升早期發現率。

趙燿庚指出，美國Medicare 2023年10月的報告指出，美國醫療體系對失智早期「輕度認知障礙」（MCI）的檢出率僅8％，更顯示出市場對快速、精準篩檢工具的迫切需求。與傳統量表檢測需專業人員判讀不同，元智大學的MCI快篩屬於智慧軟體醫材（SaMD），可自動判讀，並能與智慧裝置整合，如智慧手錶、智慧眼鏡及照顧機器人等，進一步應用於遠距醫療，提供省時、省力、省成本的創新解決方案。

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趙燿庚說，在2024年國際TAUKADIAL中英雙語認知功能AI預測競賽中，元智大學AI研發團隊僅用幾星期建立AI模型，結果榮獲全台第1名、亞洲第2名，並與美國約翰霍普金斯大學並列全球第5名。其華語MCI檢測準確率更突破90％，成為台灣少數成功送出最終預測並進入排名的隊伍之一。

校方表示，這項傲人的國際成績，不僅彰顯元智大學在語音AI領域的技術實力，更為全球失智症早期檢測提供了革命性突破。未來，該團隊將持續優化技術，並與醫療界攜手，推動AI智慧醫療邁向新紀元。

元智大學教授趙燿庚團隊研發AI快篩技術，失智症早期檢測只需1分鐘。（記者李容萍攝）

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