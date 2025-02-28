自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》澱粉吃一口身體過7站 學者揭碳水完整旅程

2025/02/28 07:31

洪泰雄指出，當我們吃下一口米飯或麵包，嘴巴裡的唾液澱粉酶便開始作用，把食物中的澱粉分解成較小的糖分子，咀嚼得越細，消化越好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

洪泰雄指出，當我們吃下一口米飯或麵包，嘴巴裡的唾液澱粉酶便開始作用，把食物中的澱粉分解成較小的糖分子，咀嚼得越細，消化越好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕碳水化合物是人體最主要的能量來源，無論是飯、麵、麵包、地瓜，甚至水果中的果糖，吃進體內後會經歷一場「消化與代謝的冒險」，營養學者洪泰雄在臉書專頁分享碳水在人體的7站完整旅程，了解每一站的功能與作用，懂得選擇食物與控制份量，能讓我們腸道更健康。

第1站：嘴巴 咀嚼與唾液酶初步消化

洪泰雄指出，當我們吃下一口米飯或麵包，嘴巴裡的唾液澱粉酶（Amylase）便開始作用，把食物中的澱粉分解成較小的糖分子，類似於把一大塊積木拆成小塊。咀嚼得越細，消化越好！這就是為什麼細嚼慢嚥能幫助消化的原因。

第2站：胃 短暫存放攪拌食物

食物進入胃後，雖然胃酸可以殺菌並攪拌食物，但胃並不負責碳水化合物的分解，主要是蛋白質才會在這裡開始消化。因此，碳水化合物在這裡只是短暫停留，等待進入真正的消化舞台—小腸！

洪泰雄表示，碳水化合物進入胃後只是短暫停留，來到小腸後，胰臟會釋放胰澱粉酶，進一步把糖類分解成葡萄糖，小腸絨毛會吸收葡萄糖，並將其送入血液，成為身體的能量來源；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

洪泰雄表示，碳水化合物進入胃後只是短暫停留，來到小腸後，胰臟會釋放胰澱粉酶，進一步把糖類分解成葡萄糖，小腸絨毛會吸收葡萄糖，並將其送入血液，成為身體的能量來源；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

第3站：小腸 完全分解與吸收

來到小腸後，胰臟會釋放胰澱粉酶（Pancreatic Amylase），進一步把糖類分解成葡萄糖（Glucose），這時候小腸絨毛會吸收葡萄糖，並將其送入血液，成為身體的能量來源。這時候，血糖開始上升，而胰島素（Insulin）就會登場，幫助葡萄糖進入細胞，以供應能量或儲存。

洪泰雄表示，碳水化合物的種類影響血糖上升速度，精緻碳水（如白飯、白麵包）會導致迅速升糖，容易引起血糖震盪；全穀類（如糙米、燕麥）釋放能量較慢，穩定血糖；高纖維碳水（如蔬菜、豆類）幫助延緩消化，對腸道健康有益。

第4站：肝臟與肌肉 能量儲存站

洪泰雄說明，當葡萄糖進入血液後，身體會根據需要做出不同安排：

1.即時燃燒供應能量，特別是運動時，身體會立刻利用葡萄糖來提供能量。。

2.存進肝臟與肌肉，變成「肝糖及肌糖」，如果血糖過高，胰島素會促進葡萄糖轉化為糖原Glycogen，儲存在肝臟與肌肉內，以備未來使用。

3.轉換為脂肪儲存，當糖原儲存空間已滿，多餘的葡萄糖會被轉化為脂肪，累積在肚子、大腿等部位，這也是為什麼攝取過多精緻碳水容易變胖。運動時，糖原會被分解成葡萄糖來提供能量，這就是為什麼運動可以幫助減少脂肪堆積。

洪泰雄指出，胰島素會促進葡萄糖轉化為糖原，當糖原儲存空間已滿，多餘的葡萄糖會被轉化為脂肪，這也是為什麼攝取過多精緻碳水容易變胖；圖為情境照。（圖取自photoAC）

洪泰雄指出，胰島素會促進葡萄糖轉化為糖原，當糖原儲存空間已滿，多餘的葡萄糖會被轉化為脂肪，這也是為什麼攝取過多精緻碳水容易變胖；圖為情境照。（圖取自photoAC）

第5站：細胞發電廠 產生能量

葡萄糖進入細胞後，線粒體（細胞的「發電廠」）會開始進行能量轉換：

有氧呼吸（氧氣充足）→透過「檸檬酸循環+電子傳遞鏈」，完全燃燒葡萄糖，每1分子葡萄糖可產生30~32個ATP（能量貨幣）。無氧呼吸（氧氣不足，如劇烈運動時）→透過「乳酸發酵」，能量產生較少，每1分子葡萄糖僅產生2個ATP，但能提供緊急能量。

洪泰雄解釋，這就是為什麼適量攝取碳水化合物對大腦、肌肉、心臟等器官非常重要，因為它們都需要穩定的能量供應。

第6站：大腸 膳食纖維幫助腸道健康

碳水化合物的主要成分已經在小腸被吸收，但不可消化的膳食纖維會進入大腸，發揮兩種重要作用：

●可發酵性膳食纖維（如果膠、菊糖），腸道益生菌會分解它，產生短鏈脂肪酸（SCFAs），幫助調節腸道健康。

●不可發酵性膳食纖維（如纖維素、木質素），幫助增加糞便體積，加速腸道蠕動，預防便秘。

這也是為什麼要多吃富含纖維的食物，如蔬菜、水果、全穀類，以維持腸道健康！

洪泰雄說，碳水化合物的主要成分在小腸被吸收，但不可消化的膳食纖維會進入大腸，幫助調節腸道健康，增加糞便體積、加速腸道蠕動；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

洪泰雄說，碳水化合物的主要成分在小腸被吸收，但不可消化的膳食纖維會進入大腸，幫助調節腸道健康，增加糞便體積、加速腸道蠕動；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

第7站：直腸 廢物排出

當所有的營養素都被吸收後，剩下的未消化纖維、脫落的腸道細胞、腸道菌群的代謝產物，會被運送到直腸，形成糞便並準備排出體外。

影響排便順暢的關鍵

此外，洪泰雄也提到排便順暢有3關鍵，包括：纖維攝取是否足夠？纖維能幫助增加糞便體積；水分是否足夠？水分能讓糞便變軟，避免便秘；腸道菌群是否健康？因為益生菌與益生元可改善腸道環境。

洪泰雄強調，碳水化合物不是敵人！選擇好的來源（全穀類、蔬菜）、控制份量，讓你的身體獲得最佳能量，同時維持腸道健康！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中