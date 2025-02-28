健康網》忘服避孕藥怎麼辦？ 食藥署：超過「這」時間需額外避孕

食藥署指出，忘記超過12小時服藥，當天需補服兩錠，並在接下來的7天內搭配額外的避孕方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕使用避孕藥的操作不當，可能導致避孕效果下降，增加意外懷孕的風險。食藥署說明，忘記服藥但12小時內想起，可立刻補服一顆，並於原時間服用下一劑，但若忘記超過12小時，當天需補服兩錠，並在接下來的7天內搭配額外的避孕方法（如：保險套）。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，若在應停藥的期間延遲，或過早服用新一輪藥片，可能導致荷爾蒙濃度波動，而影響避孕效果；21顆裝的避孕藥需每日服用一顆，連續服用21天後休息7天再開始新的一盒；而28顆裝的避孕藥則需每日連續服用，吃完一盒後立刻接著開始下一盒。

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食藥署表示，避孕藥與其他藥物可能產生交互作用，可能降低避孕藥的吸收效果或影響荷爾蒙代謝。正在服用口服避孕藥的民眾，在就診時務必主動告知醫師或藥師，以便醫療人員評估是否需調整用藥或採取額外的避孕措施。

食藥署強調，為了避免服藥錯誤，建議每天選擇固定的時間服用避孕藥，並設置提醒工具幫助記憶。同時，若有任何健康狀況需服用其他藥物，應事先諮詢專業醫師或藥師。

食藥署提醒，無論是選擇哪種避孕方法，都應在專業建議下進行，避免因服藥錯誤而造成的健康風險。

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