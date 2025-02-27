健康網》破解急診壅塞3迷思 急診醫師這樣說

醫師表示，輕症的病人大多經過初步處理3-4個小時就能回家，並不會導致急診嚴重壅塞，真正壅塞的是等待收住院的「中症或是重症患者」；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期急診室超載引發各界關注，急診醫師翁梓華表示，近期交班不再是「再麻煩」而是「拿離職單了嗎？」同事減少但待床的嚴峻情形卻一直沒有得到改善，網路上許多整理出的「急診壅塞」似是而非的理由，在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」以第一線角度，破解3迷思。

迷思1 輕症病人太多

翁梓華指出，許多報導與網路文章都寫說急診壅塞是因為「輕症病人都去掛急診」，其實並不然，對於急診醫師來說，輕症的病人，大多經過急診初步處理3-4個小時就能回家並不會導致急診嚴重壅塞，真正壅塞的是經過初步處理後需等待收住院的「中症或是重症患者」。

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迷思2 醫院分床制度不明

翁梓華說明，每家醫院都有明確的病床控床制度，會發生急診壅塞絕非因為制度不明，主要是因為「病房沒有護理師」無法開床，才導致急診病人收不上去。

迷思3 民眾迷思只選醫學中心

翁梓華表示，疫情後各大醫院的急診其實來診量並沒有大幅增加，除了台北長庚急診整修，導致周邊急診人數稍微增加外，其實來診量並沒有大增，原因仍是「病房護理師不足」無法開床。

醫師指出，每家醫院都有明確的病床控床制度，會發生急診壅塞絕非因為制度不明，主要是因為「病房沒有護理師」無法開床。（資料照）

翁梓華說，對於急診壅塞，各大醫院也提出6大應對方案，包括：護理師與專科護理師由8小時改成12小時排班、啟動病房護理師與醫師來急診支援、啟動快速處置區、急診過載應變、醫學中心降轉制度、啟動非住院靜脈注射抗生素。

翁梓華坦言，上述的解決方針，未能有效填補醫院嚴重流失的護理人力缺口，只能算是暫時性的應變計劃。也請到醫院的患者給急診一線的醫護多一點耐心、多一分鼓勵，因為目前每位醫護都是處在超額照顧病人的狀態，不是沒有愛心，而是真的心有餘而力不足。

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