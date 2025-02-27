自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》破解急診壅塞3迷思 急診醫師這樣說

2025/02/27 21:15

醫師表示，輕症的病人大多經過初步處理3-4個小時就能回家，並不會導致急診嚴重壅塞，真正壅塞的是等待收住院的「中症或是重症患者」；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，輕症的病人大多經過初步處理3-4個小時就能回家，並不會導致急診嚴重壅塞，真正壅塞的是等待收住院的「中症或是重症患者」；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期急診室超載引發各界關注，急診醫師翁梓華表示，近期交班不再是「再麻煩」而是「拿離職單了嗎？」同事減少但待床的嚴峻情形卻一直沒有得到改善，網路上許多整理出的「急診壅塞」似是而非的理由，在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」以第一線角度，破解3迷思。

迷思1 輕症病人太多

翁梓華指出，許多報導與網路文章都寫說急診壅塞是因為「輕症病人都去掛急診」，其實並不然，對於急診醫師來說，輕症的病人，大多經過急診初步處理3-4個小時就能回家並不會導致急診嚴重壅塞，真正壅塞的是經過初步處理後需等待收住院的「中症或是重症患者」。

迷思2 醫院分床制度不明

翁梓華說明，每家醫院都有明確的病床控床制度，會發生急診壅塞絕非因為制度不明，主要是因為「病房沒有護理師」無法開床，才導致急診病人收不上去。

迷思3 民眾迷思只選醫學中心

翁梓華表示，疫情後各大醫院的急診其實來診量並沒有大幅增加，除了台北長庚急診整修，導致周邊急診人數稍微增加外，其實來診量並沒有大增，原因仍是「病房護理師不足」無法開床。

醫師指出，每家醫院都有明確的病床控床制度，會發生急診壅塞絕非因為制度不明，主要是因為「病房沒有護理師」無法開床。（資料照）

醫師指出，每家醫院都有明確的病床控床制度，會發生急診壅塞絕非因為制度不明，主要是因為「病房沒有護理師」無法開床。（資料照）

翁梓華說，對於急診壅塞，各大醫院也提出6大應對方案，包括：護理師與專科護理師由8小時改成12小時排班、啟動病房護理師與醫師來急診支援、啟動快速處置區、急診過載應變、醫學中心降轉制度、啟動非住院靜脈注射抗生素。

翁梓華坦言，上述的解決方針，未能有效填補醫院嚴重流失的護理人力缺口，只能算是暫時性的應變計劃。也請到醫院的患者給急診一線的醫護多一點耐心、多一分鼓勵，因為目前每位醫護都是處在超額照顧病人的狀態，不是沒有愛心，而是真的心有餘而力不足。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中