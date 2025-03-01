健康網》吃對「澱粉 + 脂肪」 學者教2週找回專注力

學者指出，想要提升記憶力，每天至少要攝取1顆雞蛋，與吃任意的魚類補充DHA與Omega-3；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過量精緻澱粉、胰島素功能下降，都可能讓大腦能量供應不穩，進而影響記憶力與專注力，營養學者洪泰雄在臉書表示，可以透過穩定血糖、選對肉類補充腦部營養、攝取適量好脂肪保護神經健康，及每天1顆蛋與多吃魚類，2週就有機會讓記憶力有感提升。

洪泰雄指出，許多人認為高澱粉飲食只會影響糖尿病，但其實也會影響大腦健康，如果血糖長期不穩定，可能導致：大腦能量供應不穩使記憶力下降、思考遲鈍；胰島素阻抗會增加阿茲海默症風險；腦霧加重，總是昏昏沉沉、思緒卡住。透過第一週吃白飯1碗（逐步適應低升糖飲食）、第二週吃五穀米／十穀米1碗或白飯7分滿（增加膳食纖維）來穩定血糖，減少血糖波動。

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提升記憶力的肉類選擇

洪泰雄提到，肉類不只是蛋白質來源，還提供B群、鐵、Omega-3，都是大腦必需營養素。許多人擔心肉類油脂會增加膽固醇，但適量的好脂肪對大腦非常重要，真正需要注意的是脂肪種類與攝取量，而不是完全去除脂肪。

●雞肉：口感細嫩、膽固醇低、容易消化，適合所有人群。

●鴨肉：富含鐵與B群，有助於大腦運作，但油脂較多，適量攝取。

●鵝肉：油脂豐富，適量食用可提供好脂肪，但膽固醇較高。

洪泰雄說，雞肉、鴨肉、鵝肉的皮適量保留，含膠質與不飽和脂肪酸，有助於大腦健康。但鴨皮、鵝皮脂肪較厚，應適量減少攝取，以免影響血脂。

雞肉、鴨肉、鵝肉的皮適量保留，含膠質與不飽和脂肪酸，有助於大腦健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●牛肉：含鐵質、B12，幫助血液循環與記憶力提升。

●豬肉：提供飽和脂肪與維生素B群，適量攝取有助於神經健康。

●羊肉：脂肪含量高但營養豐富，溫補效果佳，適合寒性體質者。

洪泰雄建議，吃牛肉、豬肉、羊肉時選擇瘦肉部位（如牛腱、菲力、里肌），減少飽和脂肪攝取。避免大量食用五花肉、肥牛等高脂部位，以免影響膽固醇代謝。

牛肉含鐵質、B12，幫助血液循環與記憶力提升；圖為示意圖。（圖取自freepik）

提升記憶力必吃營養素

洪泰雄強調，想要提升記憶力，每天至少要攝取1顆雞蛋，因為膽鹼有助於神經傳導、提升記憶力，而富含DHA與Omega-3魚類任意吃，不過要避免油煎、油炸，最推薦：鮭魚、鯖魚、秋刀魚，兩種營養素能幫助大腦維持最佳運作狀態，避免記憶力衰退。

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