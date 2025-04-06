自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

65歲以上弱勢長輩 嘉市補助施打帶狀疱疹疫苗

2025/04/06 14:10

嘉義市政府呼籲弱勢長輩接種帶狀疱疹疫苗。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府呼籲弱勢長輩接種帶狀疱疹疫苗。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為守護弱勢長者健康，嘉義市政府今（6）日表示，補助設籍嘉義市滿1年低收、中低收入戶65歲以上民眾免費接種2劑型帶狀疱疹疫苗，呼籲符合資格且尚未施打的長者，攜帶健保卡、今年詳細記事戶籍謄本及今年低收、中低收入戶證明，盡速前往戶籍地衛生所接種。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，水痘—帶狀疱疹病毒初次感染時會引發水痘，之後病毒會潛伏在體內，當年紀大或免疫力變差時再度發作，引發帶狀疱疹（皮蛇）。50歲以上的成人有99.5%感染過，而有三分之一的人會在一生中罹患帶狀疱疹。

帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、及免疫功能低下族群，發病時會產生單側性、疼痛性、水泡性皮疹，部分患者會併發帶狀疱疹後神經痛。

廖育瑋說，預防帶狀疱疹及其併發症最好的方法是接種疫苗，目前帶狀疱疹疫苗屬自費疫苗，每劑市價約8500元，每人需接種2劑，每位弱勢長者可省下約1萬7000元的預防保健支出。

嘉義市衛生局表示，設籍嘉義市滿一年低收、中低收入戶65歲以上長者，持相關證件至戶籍地衛生所接種，有需要的民眾可電洽東區衛生所05-2750423，西區衛生所05-2337355，也可上嘉義市衛生局官網查詢。

嘉義市補助帶狀疱疹疫苗接種方案。（嘉義市政府提供）

嘉義市補助帶狀疱疹疫苗接種方案。（嘉義市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中