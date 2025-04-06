65歲以上弱勢長輩 嘉市補助施打帶狀疱疹疫苗

嘉義市政府呼籲弱勢長輩接種帶狀疱疹疫苗。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為守護弱勢長者健康，嘉義市政府今（6）日表示，補助設籍嘉義市滿1年低收、中低收入戶65歲以上民眾免費接種2劑型帶狀疱疹疫苗，呼籲符合資格且尚未施打的長者，攜帶健保卡、今年詳細記事戶籍謄本及今年低收、中低收入戶證明，盡速前往戶籍地衛生所接種。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，水痘—帶狀疱疹病毒初次感染時會引發水痘，之後病毒會潛伏在體內，當年紀大或免疫力變差時再度發作，引發帶狀疱疹（皮蛇）。50歲以上的成人有99.5%感染過，而有三分之一的人會在一生中罹患帶狀疱疹。

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帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、及免疫功能低下族群，發病時會產生單側性、疼痛性、水泡性皮疹，部分患者會併發帶狀疱疹後神經痛。

廖育瑋說，預防帶狀疱疹及其併發症最好的方法是接種疫苗，目前帶狀疱疹疫苗屬自費疫苗，每劑市價約8500元，每人需接種2劑，每位弱勢長者可省下約1萬7000元的預防保健支出。

嘉義市衛生局表示，設籍嘉義市滿一年低收、中低收入戶65歲以上長者，持相關證件至戶籍地衛生所接種，有需要的民眾可電洽東區衛生所05-2750423，西區衛生所05-2337355，也可上嘉義市衛生局官網查詢。

嘉義市補助帶狀疱疹疫苗接種方案。（嘉義市政府提供）

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