鹽也中鏢！ 營養師揭12項日常中隱藏衰老因子

營養師提醒，高鹽食物都含有大量的鈉，導致身體水腫、高血壓、長皺紋，也容易影響血液循環，加速心血管老化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔即時新聞／綜合報導〕依據國家發展委員會人口推估結果，今年台灣將成為超高齡化社會，隨著壽命延長，如何「抗老」也成為一大議題。營養師高敏敏發文分享12項會加速老化的元凶，指出生活中默默讓人加速老化的因子。

高敏敏今（27）日於臉書發文表示，人在25歲之後一直在追求抗老，不僅是膚質要抗老，體力更要抗老。而生活中一點一滴的習慣、飲食都和健康習習相關，高敏敏列出12項日常生活中，默默讓人加速老化的元凶。

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菸

尼古丁和焦油等化學物質會減少皮膚內的膠原蛋白、傷害血管，並且會對皮膚造成皺紋、粗糙、暗沈還會消耗體內的蛋白質和維生素。

高鹽

高鹽食物都含有大量的鈉使身體水腫、導致高血壓。長期高鹽飲食會使肌膚脫水，導致乾燥長皺紋，也容易影響血液循環，加速心血管老化。

加工食品

通常都含有高脂肪、高糖和大量添加劑不僅會導致肥胖，更會使細胞老化甚至會導致認知能力衰退，對於記憶力、學習力都有影響。

長期壓力

長期處於高壓環境 會導致皮質醇分泌過量，使睡眠品質下降、導致代謝減慢、自由基增加，讓肌膚變得暗沉鬆弛、腦部記憶力退化。

不活動

經常久坐、活動過少、沒有運動習慣，容易導致肌肉流失、代謝下降、骨密度下降，甚至會使心肺功能下降，讓整體的身體機能老化。

睡眠不足

睡眠是身體修復的關鍵時間，如果失眠、睡眠時間過少，會影響身體修復和新陳代謝長期下來會加速皮膚老化和大腦機能下降、增加失智風險。

營養師指出，睡眠是身體修復的關鍵時間，如果睡眠時間過少，長期下來會加速皮膚老化和大腦機能下降、增加失智風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

電子產品

藍光會導致眼睛內的葉黃素流失，不僅會傷害雙眼，更會導致皮膚老化的狀況。在睡前使用手機、電腦等，藍光會影響褪黑激素，導致睡眠出現障礙，常常低頭玩手機的人，也會對頸部造成壓力。

陽光（傷害眼睛）

陽光中的紫外線會加速眼睛老化，會影響視力、甚至增加罹患白內障的機率。

陽光（傷害皮膚）

紫外線使皮膚老化、色素沈澱，甚至增加皮膚癌的風險。

營養不良

長期缺乏蛋白質和維生素，會減少皮膚和肌肉的修復能力，而缺乏膳食纖維易影響腸道健康使身體機能下降、修復能力受影響。

酒

酒精對肝臟和心血管會造成傷害，使皮膚脫水、造成皮膚泛紅粗糙，甚至增加失智風險。

咖啡因

咖啡因成分有利尿的效果，會導致身體水分缺乏，導致肌膚缺水老化、粗糙乾燥。

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營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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