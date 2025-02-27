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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

免學費還給津貼 輔英開辦全國首例長照國際專班

2025/02/27 20:50

學生透過情境模擬學習用餐照顧服務美學和禮儀。（輔英科大提供）

學生透過情境模擬學習用餐照顧服務美學和禮儀。（輔英科大提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣的長照系統人力嚴重缺乏，輔英科大承辦衛福部全台首例「住宿式長照機構與產學合作國際專班」，不僅零學費，每月還有生活津貼，鼓勵東南亞學生取得學位及技術，在異地開創不一樣的人生。

根據衛福部估計，目前全國大約還有1萬2千人左右的人力缺口，六都特別嚴重。輔英高齡及長期照護事業系主任程紋貞指出，台灣照服人力（統計至2024年9月）約有10萬人，但需要照顧的高齡人口還有80萬人，缺口會愈來愈大。

為此，衛福部看中輔英人才培育基地資源，開辦全台首例「住宿式長照機構與產學合作國際專班」，核定80個名額，因為東南亞國家對此還相當陌生，目前只招收到21名越南籍學生。

程紋貞表示，為鼓勵東南亞學生來台，不僅學費、住宿費全免，每月還給付8千餘元生活費，校方也安排專人輔導在台生活。程紋貞說，輔英與企業攜手程立社區關懷據點，100多位長輩成了學生練習對象，彼此相處融洽，目的就是要學生提早熟悉台灣的長者。

國際專班為二專制，前三個學期在校上課，最後一學期到職場實習，畢業後可到長照機構服務，綁約3年後若再獲聘，可以取得在台居留權。不過程紋貞說，越南經濟起飛，也開始重視長照服務，有些越南學生家境不錯，或是專門來台學習，未來想回國創業。

學生透過角色扮演，全程以中文進行課程總結性評量。（輔英科大提供）

學生透過角色扮演，全程以中文進行課程總結性評量。（輔英科大提供）

　

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