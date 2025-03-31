6旬糖友血糖控制不佳 確診糖尿病腎病變

衛福部新營醫院腎臟內科醫師羅翊中表示，糖尿病是慢性腎臟病最常見的危險因子，平均每3名糖尿病患者就有1名患有慢性腎臟病。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕66歲林先生有超過10年的糖尿病病史，控制不甚理想，某次例行健康檢查發現有蛋白尿，經診所建議轉診至衛福部新營醫院腎臟科進一步評估，腎臟內科醫師羅翊中為林先生開立檢查後，確診為糖尿病腎病變，屬慢性腎臟病3a期。因此醫師針對糖尿病、蛋白尿以及慢性腎病進行治療，經妥善治療及生活習慣改變，林先生近1年來病況穩定。

羅翊中表示，糖尿病是慢性腎臟病最常見的危險因子，平均每3名糖尿病患者就有1名患有慢性腎臟病，而在末期腎病的病人，更有接近44%是糖尿病所造成，不可不慎。具10年以上第二型糖尿病史或是併發視網膜病變的患者，罹患腎臟病的風險尤其高，須密切追蹤腎功能。腎臟是沉默的器官，9成以上的早期腎病變患者，常常沒有症狀而不自覺。

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羅翊中建議，糖友透過定期篩檢來發現腎臟病變，才能盡早介入治療。臨床上可以藉由以下檢測來早期診斷腎臟病變，檢測白蛋白尿，透過檢測早晨第1次尿液裡，白蛋白與肌酸酐的比值 （urine albumin/creatinine ratio），當白蛋白尿檢測值小於30mg/dL為正常；檢測值於30-300mg/dL即代表開始有微白蛋白尿，腎臟已開始有損傷；檢測值大於300mg/dL為巨量白蛋白尿，代表腎臟結構及功能已有一定程度受損，可能進入不可逆的狀態，未來也容易發生心血管病變。

再者，檢測腎絲球過濾率（eGFR）也可判斷是否有早期診斷腎臟病變。當eGFR小於60 ml/min/1.73m2即可診斷為慢性腎臟病，根據不同的eGFR可區分出不同分期的腎臟病。

羅翊中強調，目前臨床上已有多項科學實證的藥物，可以針對糖尿病腎病變以及白蛋白尿進行治療，能夠有效減緩腎功能惡化，避免進入末期腎臟病以及洗腎，建議控制好三高（高血糖、高血壓、高血脂）、早期篩檢、早期介入治療，才是維持腎臟健康的正途。

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