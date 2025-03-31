清明連假門診調整 新北首日8院停診

新北衛生局表示，連假首日，多數醫院門診照常服務，不過，汐止國泰醫院、土城醫院、雙和醫院、亞東醫院等8家醫院門診暫停服務；圖為亞東醫院。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕4月3日至6日為清明連假，新北衛生局表示，連假首日，多數醫院門診照常服務，但要注意台大金山分院、汐止國泰醫院、淡水馬偕紀念醫院、土城醫院、新北聯合醫院三重及板橋院區、雙和醫院、亞東醫院等8家醫院門診暫停服務，台北醫院及樂生療養院則是提供上午部分門診服務。詳細就醫資訊亦可上健保署「健保特約醫事機構查詢」網頁查詢服務時段。

衛生局指出，連假次日為清明節，多數醫院休診，不過仁愛醫院、耕莘醫院等6家醫院仍提供上午部分門診服務，新泰醫院則是全日門診照常服務；連假第3天，各家醫院大多恢復平時週六門診，不過淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院等5家門診暫停服務；連假最後一天適逢週日，新北市17家（19院區）急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業，建議民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。

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衛生局提醒，連假外出掃墓或出遊要記得防範蚊蟲叮咬，若有發燒或呼吸道症狀，則建議在家休息。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供市民就醫參考。

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