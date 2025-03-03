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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》溫差大易引爆血管危機！ 營養師教8原則護健康

2025/03/03 12:33

營養師提醒，溫差大容易影響血管健康，引發心血管疾病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師提醒，溫差大容易影響血管健康，引發心血管疾病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入春天，氣溫漸漸回溫，但日夜溫差大，若沒有多注意，小心心血管疾病找上門！營養師彭逸珊提醒，溫差大容易影響血管健康，因此分享4個保養、4個摧殘血管的行為，包括：保持體態、維持運動、抗氧化飲食及預防三高，護血管；反之，抽菸、酗酒、高加工飲食及重口味飲食，則屬傷血管行為，建議避開更健康。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文說明，溫差大、天氣寒冷，正是考驗血管的時候。轉涼時建議多加件衣服、戴頂帽子，甚至是穿戴圍巾、手套等，屬外在第1道防線；不過，平常若未好好保護血管，長期下來也是會影響健康，因此整理4個保養、4個摧殘血管的行為。

營養師建議，將血糖、血壓、血脂維持在正常範圍，血管才能正常運作不受傷；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師建議，將血糖、血壓、血脂維持在正常範圍，血管才能正常運作不受傷；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

保養血管4方法

●保持體態：將體重維持在BMI18.5-24之間。

●維持運動：規律運動可以增加血管彈性，幫助血液循環。

●抗氧化飲食：蔬菜、水果中的植化素可以幫助抗氧化，減少細胞受攻擊。

●預防三高：將血糖、血壓、血脂維持在正常範圍，血管才能正常運作不受傷。

營養師表示，高加工飲食營養價值低，不僅無法補充營養，還容易使身體發炎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師表示，高加工飲食營養價值低，不僅無法補充營養，還容易使身體發炎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

4種傷血管行為

●抽菸：尼古丁會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，使中風、心肌梗塞風險大幅提升。

●酗酒：過量酒精不只傷肝，也容易造成肥胖，使罹病機率大增。

●高加工飲食：相較原型食物營養價值低，不僅無法補充營養，還容易使身體發炎。

●重口味飲食：高鈉容易使血壓升高，直接影響血管健康。

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