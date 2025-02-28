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健康網》耳機用對 聽力不變差！醫曝「4招」音量在60％以下

2025/02/28 14:13

醫師表示，常用耳機聽音樂、音量過高，或是長時間通話，可能會造成聽力下降的情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，常用耳機聽音樂、音量過高，或是長時間通話，可能會造成聽力下降的情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走在大街小巷，隨處都可見到戴耳機的人。耳鼻喉科醫師張皓鈞於臉書粉專「張皓鈞醫師/ 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文表示，常用耳機聽音樂、音量過高，或是長時間通話，可能會造成聽力下降的情況。記得要選對耳機、適時讓耳朵休息、定期檢查聽力，或者使用60/60法則（音量在60%以下，使用不超過60分鐘）來保護耳朵。

過度使用耳機的問題

1.耳鳴：耳內可能會持續出現嗡嗡聲。

2.聽力下降：聽力逐漸變弱，影響日常溝通。

3.噪音性聽力損傷：長期使用高音量，會損害內耳細胞，這種傷害一旦發生就很難恢復！

醫師說，每隔一段時間，記得摘下耳機，給耳朵放個假，享受自然聲音；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說，每隔一段時間，記得摘下耳機，給耳朵放個假，享受自然聲音；圖為情境照。（圖取自freepik）

保護耳朵4秘訣

●60/60法則：使用耳機時，音量控制在最大音量的60%以下，每次使用不超過60分鐘。

●選對耳機：選擇降噪或開放式耳機，在安靜環境下享受音樂，避免因外界噪音而調高音量。

●讓耳朵休息：每隔一段時間，記得摘下耳機，給耳朵放個假，享受自然聲音。

●定期檢查聽力：若出現耳鳴或聽力變化，務必及時就醫檢查，以防問題惡化！

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