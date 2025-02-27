6旬男骨痛竟攝護腺癌轉移！ 泌尿醫籲定期驗「PSA」

泌尿科醫師建議，50歲以上男性可養成每年「PSA篩檢」的習慣，具有攝護腺癌家族病史者則提前至45歲開始。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕攝護腺癌堪稱年長男性健康的隱形殺手，我國半數患者就醫並確診時，已經進入病程晚期。泌尿科醫師建議，50歲以上男性可養成每年「PSA篩檢」的習慣，具有攝護腺癌家族病史者則提前至45歲開始，平日也務必注意有無排尿習慣變化，並在發現異常時儘快就醫，才能早期發現、早期治療。

國健署2022年癌症登記資料顯示，攝護腺癌名列我國男性癌症發生率第3位，但泌尿科醫學會理事長查岱龍認為，隨著國人飲食西化，未來可能與日韓等國趨勢一致，攀升至男性癌症發生率第一位，而男性普遍健康意識較低，容易將排尿異常、夜間頻尿等警訊當成「自然老化現象」，錯失早期介入時機。

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此外，查岱龍提到，先前曾有一名60多歲男性，因骨頭疼痛而到骨科就醫，但X光檢查發現異常，後來確診攝護腺癌骨轉移，且攝護腺癌相關特殊抗體「PSA」高達每毫升1萬奈克，遠高於一般同年齡男性的每毫升5奈克以下。

查岱龍說，PSA是攝護腺癌的重要生物標記，透過抽血篩檢，即可評估相關風險，因此，建議年滿50歲以上男性應每年進行一次篩檢，具有攝護腺癌家族史者，則建議提早至45歲就養成篩檢習慣，且民眾在檢查後，務必由泌尿科專科醫師說明檢查結果，不要擅自解讀，看到數值上升就產生恐慌。

台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德則補充，早期攝護腺癌患者經醫師評估，可能採取積極追蹤、手術或放射線治療，但若病程已發展至晚期，則需要全身性的治療，目前以荷爾蒙療法為主，但部分患者會在2到3年後出現「轉移性去勢性攝護腺癌（mCRPC）」。

吳俊德說，mCRPC患者過去只能尋求第二線的標靶、化學、免疫治療，但近年來已有新型抑制劑問世，配合新一代荷爾蒙療法使用，可顯著提升轉移性去勢性攝護腺癌患者整體存活期近9個月，有效延長患者壽命，對年長攝護腺癌患者是一大福音。

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