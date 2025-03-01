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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡喝多少才「過量」？美醫建議別超過4杯

2025/03/01 11:05

醫師建議成人在單日攝取400毫升以內咖啡因都是安全的，約是4杯1盎司濃縮咖啡。（圖取自PhotoAC）

醫師建議成人在單日攝取400毫升以內咖啡因都是安全的，約是4杯1盎司濃縮咖啡。（圖取自PhotoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜愛用喝咖啡來開啟美好的一天，然不少人疑惑「喝多少咖啡才算是過量？」華盛頓大學副教授暨急診科醫師溫莉娜（Leana Wen）說明，依照美國食品藥物管理局數據，每天攝取400毫克咖啡因，對多數成人是安全的。這大約是4杯咖啡的量，然實際的量最好仔細看營養標示。

根據《CNN》報導，溫莉娜說明，不少研究指出，適量飲用咖啡可降低心臟病甚至失智症等疾病。雖機轉與關聯不明朗，但不少人認為：咖啡具有抗氧化與抗發炎的物質（當然需要更多實驗證實）。2024年英國有研究發現，每日喝3杯咖啡的人，罹患心臟疾病風險降低48%以上，2022年研究指出，飲用研磨咖啡，比喝即溶咖啡，更能降低早逝風險。

另外不少人擔心喝過多咖啡，會因為過多的咖啡因導致心悸焦慮、煩躁與睡眠困難，依照美國食品藥物管理局數據，每天攝取400毫克咖啡因，對多數成人是安全的。約是4杯／8盎司濃縮咖啡。當然這因人而異，溫莉娜提醒，若睡眠品質變差，較難入睡，就要先減少咖啡因。

1盎司（28毫升）濃縮咖啡有60到70毫克咖啡因，1杯紅茶有40到50毫克咖啡因，綠茶咖啡因較少。另外碳酸飲料也含有咖啡因，但她要特別提醒「能量飲料」一罐就含有200毫克，甚至300毫克的咖啡因，且這兩者有糖這類的物質，對健康不利。

最後溫莉娜提醒，有睡眠困難者，只能在早上攝取咖啡因，且美國兒科醫學會建議12歲以下兒童不得攝取咖啡因；12到18歲青少年每日攝取量不超過100毫克。最後孕婦與服用特定藥物者，也要謹慎飲用。

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