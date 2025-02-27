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10人就診8個諾羅！ 醫師也中鏢：5招有效改善症狀

2025/02/27 19:33

諾羅病毒症狀常伴隨腹瀉、噁心、發燒等。示意圖。（資料照）

諾羅病毒症狀常伴隨腹瀉、噁心、發燒等。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕諾羅病毒以其強烈的傳染性和迅速蔓延的特性，成為冬季流行病中的一大威脅，據衛福部疾管署統計，上週腹瀉門急診就診30萬4418人次，較前一週28萬9666人次上升5.1%，仍是近5年同期最高；對此，肝膽腸胃科醫師張靖就透露連他自己也中鏢，並分享5措施助民眾改善症狀。

張靖昨（26）日在臉書粉專上發文，分享自己上週至這週的看診經驗，10個病人踏進診間，當中有7至8個為急性腸胃炎，其中又以諾羅病毒佔大宗。而他在近日也得到諾羅，飽受噁心反胃、腹痛水瀉，發燒畏寒的症狀。

張靖表示，諾羅病毒具有強大的傳染力，在低病毒量即可致病，通常是食入被病毒污染的食物或水所感染。張靖以自身經驗建議民眾：

1.多補充水分和電解質，可用常溫的水與市面上販售的運動飲料，以1:1稀釋補充。

2.噁心想吐或水瀉不停時，可以稍微空腹一下，讓受損的腸胃道休息。

3.胃口恢復與水瀉改善時，飲食原則就是少量多餐，同時避開刺激油膩的食物，以清淡飲食為主。

4.務必肥皂勤洗手，與其它家人公筷母匙分開飲食。

5.症狀強烈嚴重時，請務必就醫治療。

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