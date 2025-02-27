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「異位性皮膚炎」害孩子失眠影響學習 生物製劑改善

2025/02/27 18:05

九歲童長年受異位性皮膚炎困擾，影響睡眠與成長。經生物製劑治療，病情改善，夜晚能安穩入眠，學習專注度提升，身高從百分位43躍升至78，重拾自信與正常生活。（奇美醫院提供）

九歲童長年受異位性皮膚炎困擾，影響睡眠與成長。經生物製劑治療，病情改善，夜晚能安穩入眠，學習專注度提升，身高從百分位43躍升至78，重拾自信與正常生活。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕9歲男童小明兩歲起便受異位性皮膚炎所苦，長期皮膚粗糙、佈滿搔癢顆粒與斑塊，夜晚因劇癢難眠，甚至抓至出血，影響學習與成長。家人最終至奇美醫院接受生物製劑治療，病情獲得顯著改善，不僅夜晚能安穩入眠，學習專注度提升，身高也從百分位43躍升至78，而生物製劑是健保有條件給付，就醫時可洽詢醫師是否符合條件。

奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊說，異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，全球約10%至20%兒童及青少年受影響，85%於五歲前發病，且與遺傳、氣喘及過敏性鼻炎高度相關。病情輕重不一，部分患者僅局部濕疹，嚴重者則超過九成皮膚受影響，並伴隨失眠、自信心受損等問題，對學業及生活帶來重大影響。

許多家長擔憂長期使用類固醇影響兒童成長，研究顯示，異位性皮膚炎兒童的骨密度較低，骨折風險較正常兒童高14%，可能與睡眠不足、慢性發炎、類固醇使用及飲食限制有關。此外，中重度患者的過重或肥胖風險為健康兒童的三倍，較輕症患者更高達20倍，BMI值亦與病情嚴重度呈正相關。

鄭百珊強調，隨著醫療進展，生物製劑與小分子標靶藥物為異位性皮膚炎治療帶來新契機，不僅能有效改善紅疹與搔癢，提升睡眠品質，還有助於骨骼發育。研究顯示，接受生物製劑治療的兒童，其骨質特異性鹼性磷酸酶濃度較高，有助於骨密度及身高成長，睡眠品質提升亦可促進生長激素分泌。

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