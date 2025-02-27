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健康網》地中海飲食吃出好眼力！ 營養師提醒乾眼症別碰紅酒

2025/02/27 19:28

營養師引述研究指出，地中海飲食不僅降低多種慢性病風險，還對眼疾的預防與進展有重大作用，像是可能降低老年黃斑部病變、糖尿病視網膜病變等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師引述研究指出，地中海飲食不僅降低多種慢性病風險，還對眼疾的預防與進展有重大作用，像是可能降低老年黃斑部病變、糖尿病視網膜病變等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年紀漸長，視力霧茫茫？試試地中海飲食顧「目珠」！營養師老辜表示，一篇系統性回顧文獻藉由18項研究，發現地中海飲食不僅降低多種慢性病風險，還對眼疾的預防與進展有重大作用，像是可能降低老年黃斑部病變、糖尿病視網膜病變、乾眼症風險。不過因地中海飲食會攝取到紅酒，建議乾眼患者排除，否則反而恐讓症狀惡化。

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文指出，隨著年紀漸長，許多人會抱怨視力不好，或者生活被眼疾困擾。醫學上，年齡相關眼疾（簡稱AREDs）包括老年黃斑部病變、糖尿病視網膜病變，以及乾眼症等。對個人生活帶來諸多不便，以及經濟負擔。

地中海飲食，多以植物性食物（蔬果、堅果、全穀、豆子等）、橄欖油、適量乳品、家禽類、紅酒、魚類，以及少紅肉和少甜食為飲食特色。這已多次被證實，可降低多種慢性疾病的風險。例如：心血管疾病、第二型糖尿病、癌症和神經退化性疾病等。

地中海飲食含紅酒 乾眼患者少碰

老辜表示，過去一篇系統性回顧藉由18項研究，深度探討「地中海飲食（MD）」與這3個常見的AREDs之間的關聯性：

●老年黃斑部病變（AMD）：數篇研究認為，高頻率攝取MD，與AMD的發生率和疾病進展，皆有負相關。有研究指出，MD可降低血管新生性（Neovascular AMD）的風險，但對早期AMD的效果，目前仍具爭議。還有，部分研究認為，MD可減緩地圖狀萎縮（geographic atrophy）或隱結（Drusen）大小的進展。

●糖尿病視網膜病變（DR）：有研究指出，MD有助於降低DR的發生風險。目前認為，因MD富含Omega-3脂肪酸等成份，可能發揮了抗發炎與神經保護的作用。

●乾眼症：研究認為，MD能改善乾眼症的症狀。但又有研究不支持這個說法，認為MD會導致乾眼症發生或不適感加重。這之間的差異，可能與MD有「中等酒精攝入」相關。飲酒已被認為是影響乾眼症病情，其中一個重要的干擾因素。一旦去除酒精成份後，部分不利的相關性就消失了，建議乾眼病患別碰酒。

營養師引述研究表示，地中海飲食包括紅酒攝取，可能影響乾眼症病情，建議患者少碰；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師引述研究表示，地中海飲食包括紅酒攝取，可能影響乾眼症病情，建議患者少碰；圖為情境照。（圖取自freepik）

抗氧化、改善代謝好處多

●抗發炎與抗氧化：MD富含抗氧化劑（如維生素、類胡蘿蔔素）、不飽和脂肪酸及膳食纖維，可降低體內炎症與氧化壓力，進而保護眼部組織，免受退行性病變影響。

●改善代謝與胰島素敏感性：MD有助於控制體重、降低肥胖與代謝症候群等風險。若控制好這些因子，與AMD和DR的病理發展，皆有正面幫助。

●促進有益腸道菌群的發展：MD可能改善腸道微生物，進而影響全身性炎症狀態，對眼部健康產生間接的保護作用。

老辜說明，地中海飲食，普遍認為促進健康的飲食模式。這能透過提高體內抗氧化、抗發炎與改善代謝的能力，有助於降低AMD和DR的發生及進展風險。但，對於乾眼症的影響，則較不明確。這主要因為此類飲食中，酒精攝入造成了干擾。

他認為，藉由這18篇研究，能讓我們確認了MD在眼疾的預防與進展中，扮演了保護作用。呼籲民眾享受地中海飲食，吃出「千里眼」。

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