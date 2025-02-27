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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新式環狀RNA合成法提升疫苗安全 開創基因或癌症治療新法

2025/02/27 16:44

國衛院副研究員余佳益與團隊投入RNA技術研究，開發出新式環狀RNA合成法：線狀RNA如同串珠一樣，自主扣合為環狀，提升相關疫苗開發的安全性與有效性，甚至帶來抗病毒藥物、基因與癌症療法等發展新思維。（記者吳柏軒攝）

國衛院副研究員余佳益與團隊投入RNA技術研究，開發出新式環狀RNA合成法：線狀RNA如同串珠一樣，自主扣合為環狀，提升相關疫苗開發的安全性與有效性，甚至帶來抗病毒藥物、基因與癌症療法等發展新思維。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕RNA技術再升級！國科會與國衛院共同支持，由余佳益團隊開發「新式環狀RNA合成法」，有效提升RNA疫苗的安全性與有效性，推升臨床應用潛力，更可搭載狙擊病毒的RNA序列，發展新型的抗病毒療法，替未來基因治療、癌症治療等領域帶來曙光。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員余佳益解釋：新冠疫情後，mRNA疫苗展現強大的研發潛力，如莫德納、BNT等都屬之。但其為線性RNA，有不穩定、容易降解等特性，需施打較多劑量，並產生較多副作用等問題，自己信奉「RNA是生命起源」說法，聯想到諾貝爾獎概念「RNA可作為酵素」的方法，將之拿來製成「環狀RNA」。此新合成法為RNA研究開闢新路，去年8月獲登頂尖期刊《Nature Communications》。

余佳益表示，研發的新式合成法，是將RNA當作酵素，可如同串珠一樣，把原本線狀結構的RNA首尾相連成環狀結構，讓RNA能在體內存活更久，持續運作生產所需的蛋白；若將其作為疫苗，可降低施打劑量，也減少副作用。且環化作用是自主發生，其合成效率達94.5％。

另外，余佳益團隊也在細胞實驗中，將環狀RNA夾帶狙擊病毒的RNA序列，對特定病毒進行抑制，讓細胞即使已經感染，仍可降低病毒表現。這也為開發新型抗病毒療法提供新的思維，並認為環狀RNA可成為新一代的生物醫學工具，對疫苗研發有重要意義，也為未來基因治療、癌症治療及抗病毒療法等領域帶來曙光。

國衛院院長司徒惠康表示，科學家需有好的創意與堅持態度，而研發背後更朝向落地應用，新式環狀RNA合成法絕對是創舉，並帶來改變，未來開發疫苗的成本及副作用會降低，效率則提高；他更指出，「病毒會將細胞當作工廠，1個就複製出上千個！」。但抗病毒的小分子藥物製作成本較高，若透過RNA夾帶抗病毒機制，可較快速研發，且即便已經染病的細胞，也可用RNA當作藥物，抑制病毒細胞複製，讓病人症狀得到緩解等療效。

國科會與國衛院支持RNA技術研究，開發出新式環狀RNA合成法，提升相關疫苗純度與合成效應，創基因、癌症、抗病毒等療法新局。圖為國衛院長司徒惠康（左1）、國衛院副研究員余佳益（中）、國科會生科處長楊台鴻（右1）。（記者吳柏軒攝）

國科會與國衛院支持RNA技術研究，開發出新式環狀RNA合成法，提升相關疫苗純度與合成效應，創基因、癌症、抗病毒等療法新局。圖為國衛院長司徒惠康（左1）、國衛院副研究員余佳益（中）、國科會生科處長楊台鴻（右1）。（記者吳柏軒攝）

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