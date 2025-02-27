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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

42歲上班族長出良性腫瘤 確診乳房管狀癌

2025/02/27 15:06

42歲陳小姐自費健康檢查發現一顆良性腫瘤，但影像特徵可疑，她聽從醫師建議，安排「真空輔助連續乳房切片微創手術」，術後確診「乳房管狀癌」。（恩主公醫院提供）

42歲陳小姐自費健康檢查發現一顆良性腫瘤，但影像特徵可疑，她聽從醫師建議，安排「真空輔助連續乳房切片微創手術」，術後確診「乳房管狀癌」。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕42歲上班族女性陳小姐不抽菸、不喝酒、沒有家族病史，自費健康檢查發現一顆良性腫瘤，但因影像特徵可疑，她聽從醫師建議，安排自費的「真空輔助連續乳房切片微創手術」，術後確診「乳房管狀癌」，後續僅需進行乳房保留手術與前哨淋巴結摘除術，目前已恢復良好，無須化學治療。

恩主公醫院乳房外科主任黃星華表示，早期發現乳癌是治療成功的關鍵，尤其許多乳房腫瘤在初期並不會引起症狀，若能在乳癌第一期即時發現並治療，5年的存活率可達到98％以上；衛生福利部從今（2025）年起也將2年1次的乳房攝影檢查補助對象，從原本的45至69歲擴大至40至74歲女性，40歲以上有乳癌家族史，例如祖母、外婆、母親、女兒或是姊妹有人曾罹患乳癌者，也更應定時參加公費乳房篩檢。

黃星華指出，「真空輔助連續乳房切片微創手術」結合超音波影像，利用真空抽吸及切片針，將良性腫塊抽吸出來，兼具診斷與治療功能，術後的疼痛感大幅下降，患者隔天即可恢復日常生活。此手術主要適用於良性腫瘤、乳房異常鈣化病灶需進一步檢查，或是影像檢查結果可疑，但穿刺無法確診者，但若病理結果顯示為非典型性乳管增生（ADH），仍建議採取傳統手術切除，以降低癌變風險。

黃星華提醒，乳房腫瘤的發生與遺傳、環境因素密切相關，即使沒有家族病史，仍可能因「體細胞基因突變」而導致腫瘤生長，建議40歲以上女性應定期接受乳房攝影篩檢，確保自身的健康，有家族病史或高風險族群應提前篩檢，若發現腫塊、疼痛、乳頭異常分泌，應及早就醫診斷。

真空輔助連續乳房切片微創手術結合超音波影像導引精準定位，利用真空抽吸及切片針，將良性腫塊抽吸出來。傷口從傳統手術的2至5公分縮小至0.3至0.5公分，術後痛感大幅下降。（恩主公醫院提供）

真空輔助連續乳房切片微創手術結合超音波影像導引精準定位，利用真空抽吸及切片針，將良性腫塊抽吸出來。傷口從傳統手術的2至5公分縮小至0.3至0.5公分，術後痛感大幅下降。（恩主公醫院提供）

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