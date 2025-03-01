健康網》精油滴口罩消滅流感？李秉穎：這成分恐傷幼童

部分網友建議用「白花油」滴在口罩上來預防流感；然李秉穎示警，薄荷醇恐對幼童有潛在危害。示意圖。（資料照，記者吳俊鋒攝）

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「精油滴口罩」剋流感？ 醫師給出正解

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流感疫情還沒止歇，不少人染上流感，痛苦不堪；同時部分偏方引起討論。近日有網友在論壇「Dcard」討論精油能殺菌嗎？能滴在口罩嗎？不少人開始討論白花油，直言能滴在口罩上。然台大醫院醫師李秉穎強調，白花油其中的成分「薄荷醇」對幼童有潛在危險性，不建議使用於2歲以下嬰幼兒，以及孕婦與正在哺乳中的婦女。

維基百科指出，白花油的主要成分包含樟腦與薄荷醇等。李秉穎在臉書表示，薄荷醇對幼兒有潛在危險性，我擔任兒科醫學會秘書長的時候，曾經為了這類含有薄荷醇的精油召開專家會議，並提出警語。

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李秉穎表示，薄荷醇具有神經抑制作用，以薄荷醇與類似物質為主要藥理成分的產品，無論內服或外用，均不建議使用於特定人士，尤其內服或塗抹於鼻孔、臉部、胸部：

李秉穎提醒這些人禁止使用薄荷醇。

1. 未滿2歲之嬰幼兒。

2. 孕婦。

3. 授乳婦女。

4. 有痙攣病史者。

5. 嚴重胃食道逆流與裂孔疝氣病人。

6. 膽囊炎、膽結石、膽道阻塞、嚴重肝功能異常病人。

兒科醫學會說明，薄荷醇可由皮膚吸收，作用有清涼、止癢、止痛、抗黴菌、抗細菌、抑制發炎、促進膽汁分泌等。可抑制鈣離子通道，使平滑肌放鬆，所以可造成血管擴張。作用於食道下方括約肌降低肌肉張力，可造成胃食道逆流，所以口服製劑大多做成腸溶劑型。

對神經系統有抑制作用，所以具有止癢與止痛的作用，也可提高咳嗽閾值而有止咳作用，高劑量可抑制呼吸。樟腦、桉樹醇、側柏酮於動物實驗中，有引發抽搐發作的報告。

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