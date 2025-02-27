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「養樂多草莓」被檢舉含「甜味劑」 高市衛局：1年前驗出

2025/02/27 13:30

「養樂多草莓」被檢舉添加物，高市衛生局證實1年前驗出，由技正何惠彬說明。（衞生局提供）

「養樂多草莓」被檢舉添加物，高市衛生局證實1年前驗出，由技正何惠彬說明。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局接獲民眾檢舉「養樂多草莓」疑有添加外，經稽查經現場抽驗草莓，檢驗結果檢出甜味劑，該攤商坦承有添加，依違反「食品安全衛生管理法」裁罰3萬元，並令業者下架，並要求不得以此手法加工販售，去（113）年2月26日無預警到場抽驗，檢驗結果正常合格。

衞生局表示，此為112年至113年的事件，112年12月期間接獲檢舉「特定商家」販售「草莓」，經衛生局112年12月15日派員前往查察該商行，該商行稱是向高市「某攤商」購買草莓販售，經現場抽驗草莓，檢驗結果檢出甜味劑。

該攤商坦承有添加，依食品安全衛生管理法裁罰3萬元並令業者下架並要求不得以此手法加工販售。復經113年2月26日無預警到場抽驗，檢驗結果正常合格。

衛生局呼籲業者應合法合規使用添加物，恪遵食品安全衛生管理相關規定，以維護消費者食的安全。衛生局嚴正聲明依法依規查辦捍衛食安，本案特定人士持續檢舉，甚至以不完整資訊誤導，實不可取。

若有刻意散播不實謠言，將依食安法第46-1條散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣1百萬元以下罰金。

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