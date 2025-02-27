健康網》防空污遠離失智！ 醫點「14危險因子」可預防

近日受到環境風場影響，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，台灣部分地區空氣品質不佳；示意圖。（資料照，記者林承鴻攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日受到環境風場影響，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，北部、竹苗地區空品為「橘色」等級、中部與南部則達到「紅燈」等級，不可不慎！醫師引述國外研究提醒，空污是失智症危險因子之一，可透過預防，來遠離失智，此外，除了空污外，還有其他危險因子可預防，如肥胖、憂鬱症、抽菸等，若能去除危險因子，便能預防一半的失智症。

腎臟科醫師王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文引述《刺胳針》（The Lancet）1篇2024年研究指出，隨著人們壽命延長，患有失智症的人數持續增加，儘管高收入國家特定年齡發病率有所下降，但仍凸預防方法的必要性。

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研究強調，失智症14個危險因子（modifiable risk factors）是可以改變、預防的，若能將這些危險因子去除，則可預防一半的失智症，其中包括：空污、憂鬱症、糖尿病、過量飲酒、頭部傷害、聽力喪失、膽固醇過高、高血壓、低教育程度、肥胖、活動量低下、抽菸、社交隔絕及視力喪失。

研究指出，失智症14個危險因子是可以改變、預防的，若能將這些危險因子去除，則可預防一半的失智症；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

空氣污染自我防護3招6式

其中，據環境部空氣品質監測網指出，近日受到環境風場影響，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；離島地區受中國東南沿岸污染物影響，污染物濃度較高。依今（27）日10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門多為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

因此國健署提醒，平時應善用口罩保健康，外出配戴口罩，口罩應儘可能與臉部密合。由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔。適當關閉門窗及使用空氣清淨機，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露。

另外，國健署建議，空污嚴重時，應減少戶外活動時間，改變運動型態，並避開交通高峰時段及路段，尤其老人、兒童及慢性呼吸道疾病患者需更加留意。最後，生活作息規律也很重要，多運用大眾運輸工具自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。同時也提供6式護健康：

食－要健康烹調：烹煮時應開啟抽油煙機，飲食多選擇水煮清蒸方式烹調，少吃油炸、燒烤食物。

衣－要天然環保：多選擇天然纖維材料，少穿化學合成纖維衣物，選用環保清潔劑。

住－要綠化節電：節約用電、多綠化環境，少吸菸。

行－要綠能減碳：多搭乘公共運輸或騎腳踏車、步行，選購低污染綠能車輛，並定期檢驗保養。

育－要環保增能：多瞭解空污自我防護知識。少紙化、電子化，可用再生紙。

樂－要3少2多：少焚香、少紙錢、少鞭炮，多以米鮮花素果取代燒紙錢，多使用環保炮竹，集中焚燒紙錢。

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