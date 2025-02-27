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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬糖友蛋白尿 用「瘦瘦針」數月助控糖

2025/02/27 10:33

成大醫院內分泌新陳代謝科醫師王至禎指，被稱為腸泌素（坊稱瘦瘦針）的GLP-1受體促效劑，不只能控糖、減重，也能保護其他多種器官的功能。（成大醫院提供）

成大醫院內分泌新陳代謝科醫師王至禎指，被稱為腸泌素（坊稱瘦瘦針）的GLP-1受體促效劑，不只能控糖、減重，也能保護其他多種器官的功能。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕63歲李太太多年來與糖尿病奮戰，儘管積極控制飲食與傳統口服藥，血糖仍波動起伏、不穩定，甚至出現微量蛋白尿，擔心腎功能惡化。成大醫院內分泌新陳代謝科醫師評估後，讓患者開始用GLP-1受體促效劑（腸泌素）治療。幾個月後血糖控制進步、體重減輕，連蛋白尿指數也下降，李太太告訴醫師，她體力與精神都有改善，生活品質也比以前更好！

成大醫院內分泌新陳代謝科醫師王至禎表示，隨著醫學進步，糖尿病治療方式持續演進，腸泌素（Incretin）成為近年來備受矚目的關鍵角色，在坊間有「瘦瘦針」之稱的GLP-1受體促效劑（腸泌素），於近期研究中顯示，在多種器官的保護上有潛在效益。

王至禎說，腸泌素是腸道自然分泌的激素，在進食時釋放，主要作用包括刺激胰島素分泌、減少升糖素分泌、延緩胃部排空速度及抑制大腦食慾，這些作用環環相扣，使血糖維持穩定，也有助控制體重。而腸泌素正是透過強化這些作用，能有效控制糖尿病，也在心血管、腎臟、肝臟及其他器官保護上展現潛力。

王至禎說明，心血管疾病是糖尿病患者的主要死因之一。腸泌素能改善血管內皮功能，使血管具有彈性、降低血管阻力，減少高血壓對心臟與腦部的影響；腸泌素還能調節脂質代謝，減少低密度脂蛋白（俗稱「壞膽固醇」）堆積，降低動脈粥狀硬化風險。

臨床研究已證實，腸泌素能顯著降低心肌梗塞、腦中風及心血管相關死亡率。而對糖尿病患者來說，腎臟病變也是重要問題，部分研究顯示腸泌素可能有助於減少腎臟發炎反應與氧化壓力，延緩腎病變的進展。

腸泌素在其他器官的潛在效益亦獲得研究關注。王至禎指在肝臟部分，能降低脂肪堆積，改善胰島素阻抗，減少肝臟發炎程度；在骨骼方面，能促進成骨細胞活性，減少破骨細胞的作用，延緩骨質流失；在呼吸道方面，能降低罹患支氣管炎、肺炎、哮喘、慢性阻塞性肺病等疾病風險，並改善阻塞性睡眠呼吸中止症患者的症狀。

腸泌素也能減少神經元的退化與死亡，改善腦內訊號傳導，降低神經退化風險。不僅如此，它還能調節免疫系統，降低發炎反應，減少皮膚發炎程度，幫助牛皮癬、化膿性汗腺炎等患者改善皮膚狀況。

王至禎強調，腸泌素藥物不僅是控糖與減重的利器，在心血管、腎臟、肝臟、骨骼、神經系統、呼吸道、皮膚等方面都展現值得期待的保護作用。不過，成醫副院長、內科感染醫師柯文謙也提醒民眾，藥物並非萬靈丹，糖尿患者也需透過調整生活、飲食作息與規律運動，偕同藥物一起改善病症。

成大醫院內分泌新陳代謝科醫師王至禎指，被稱為腸泌素（坊稱瘦瘦針）的GLP-1受體促效劑，對糖友不僅有控糖、減重效果，也能保護多種器官。（記者王俊忠攝）

成大醫院內分泌新陳代謝科醫師王至禎指，被稱為腸泌素（坊稱瘦瘦針）的GLP-1受體促效劑，對糖友不僅有控糖、減重效果，也能保護多種器官。（記者王俊忠攝）

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