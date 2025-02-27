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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

59歲男中風手「不舉」復健+經顱磁刺激助改善

2025/02/27 10:48

南投醫院復健科周建文主任，進行重複經顱磁刺激治療示範；圖為情境照，圖中患者與本文與本文無關。（南投醫院提供）

南投醫院復健科周建文主任，進行重複經顱磁刺激治療示範；圖為情境照，圖中患者與本文與本文無關。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投59歲蔡先生熱愛球類運動，去年底因為身體左側無力，被送往衛生福利部南投醫院就醫才發現是腦中風，經過治療及復健，蔡先生的下肢恢復良好，但是左手仍然無力，連拿筷子、扣鈕扣都成了問題，經醫療團隊為蔡先生進行自費「重複經顱磁刺激治療」（rTMS），現左手力量明顯改善，可握起水杯，相信不久後可以重拾喜愛的運動。

南投醫院復健科醫師林建仲表示，蔡先生是因為缺血性中風導致右側大腦受損進而影響左側肢體無力。中風後的神經修復需要時間，但如果大腦運動迴路無法有效重建，患者的肢體功能可能長期受限，生活大受影響。

林建仲醫師進一步說明，「重複經顱磁刺激」（rTMS）是一種利用磁場誘發腦部神經元活動的技術，已被證實能夠改善中風後的運動功能。在治療過程中，醫療團隊針對蔡先生的大腦運動皮質區，以低頻rTMS抑制未受損半球的過度活躍，並透過高頻rTMS增強受損半球的神經活動，以達到大腦功能的平衡。

南投醫院物理治療師張鈞渝指出，蔡先生接受rTMS治療每週5次，每次約30分鐘的療程，並同時搭配密集的物理與職能治療。經過4週的治療後，他的上肢活動能力明顯進步，能夠自主抬高手臂，並逐步恢復手指的抓握與伸展功能。

林建仲醫師強調中風後半年內的黃金復健時期，除了接受物理治療、職能治療等復健訓練，在接受醫師評估及討論後，也可以將重複經顱磁刺激治療納入復健選項，有機會幫助中風後的神經功能重建，惟該治療目前尚未納入健保，患者須自費治療。

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