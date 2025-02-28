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健康網》減重期間能吃法棍？ 醫：看成分確定是真貨就可以

2025/02/28 18:02

醫師指出，傳統的法式長棍麵包的基本成分為麵粉、水、鹽和酵母，可說是歐美人的白飯；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，傳統的法式長棍麵包的基本成分為麵粉、水、鹽和酵母，可說是歐美人的白飯；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歐美影劇節目中，經常會看到他們啃一根法式長棍麵包（法棍），再配上飲料，甚至在搞笑節目裡拿法棍當武器，可見其堅硬程度。減重時要多吃「原型澱粉」，如糙米、五穀米，少吃「精緻澱粉」如麵包、蛋糕，法棍算是哪種？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，法棍的基本成分為麵粉、水、鹽和酵母，可說是歐美人的白飯，問題是在台灣的連鎖麵包店很難買到正牌法棍，因此是能吃法棍，但入口前要確定成分是否單純。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」指出，真正的傳統法式長棍沒有額外添加糖和油脂，每 100克法棍提供大約200大卡熱量，含有10克蛋白質、1克脂肪及38克碳水化合物，依配方而不同，而市面上標榜「法棍」的麵包，含有額外的糖分、奶油、雞蛋、甚至各種添加物、讓口感變得更鬆軟、香甜，這類產品的營養成分與真正的法棍已經大相逕庭。

蔡明劼提到，他去歐美旅遊時真的吃過「硬得像石頭」的法棍，至於現在市面上取名叫做法棍的「麵包」，會讓人誤以為吃了很健康，但其成分高糖、高油脂的麵包，幾乎可以說是蛋糕，是減肥者需要特別注意的地方。

蔡明劼強調，減肥的核心原則是熱量赤字，即攝取的熱量小於消耗的熱量。只要整體熱量控制得當，「什麼東西都可以吃」，都不會影響減重。假如很難掌控總熱量、老是碳水或者油脂破表，就不要整天想要在減肥期間吃麵包，尤其是那些你搞不清楚營養成分的麵包。

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