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健康網》前總統府發言人丁遠超 住家跌倒後住院離世

2025/02/26 18:36

前總統府發言人丁遠超近日因病辭世，享壽68歲。（資料照）

前總統府發言人丁遠超近日因病辭世，享壽68歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前總統府發言人丁遠超，近日因跌倒就醫，然住院時狀況急轉直下，於昨（25）日病逝，享壽68歲。據報導，丁遠超在卸下辦公室主任一職後，一度傳出罹患失智症。近日他在浴室滑倒，幾天後說自己頭痛，就醫發現腦溢血，住院期間病情惡化，之後不幸離世。

國健署表示，2017年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上老人自述過去一年曾跌傷且有就醫者為264人（8.4%），跌傷就醫後僅約2成長者會注意提升居家安全，逾6成長者跌傷後未採取任何防跌措施。

進一步分析長者跌傷地點，室內發生跌傷的第一位為臥室（35.6%），第二位為客廳（30.8%），第三位為浴室（17%）；室外發生跌傷的地點第一位為街道或路上（62.9%），第二位為公園、運動場或溜冰場（10.4%），第三位為菜園、農地（9.4%）；另外，從長者跌傷的原因來看，第一位為滑倒或絆倒（43.2%），第二位為失去平衡或頭昏（37.1%），第三位為碰到或撞上物品或人（11.7%）。

國健署表示，長者會因為上述原因跌傷，可能和身體功能下降（視力、聽力、肌力、平衡感）、生病、使用鎮定藥物或合併多種用藥等有關。針對長者跌傷的地點及原因，因應天氣逐漸轉涼且清晨、黃昏視線較不明，國健署提出防跌3招，呼籲長者規律運動、維持居家環境及用藥安全。

●第1招：規律運動不能少，遵循醫囑來用藥。

●第2招：居家環境要注意，照明、防滑要小心。

第3招：起身、外出要留意反光標誌，馬路行走不要急。

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