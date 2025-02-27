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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「仰臥高血壓」風險高！ 研究：恐增中風與心臟病機率

2025/02/27 13:27

研究指出，除日間血壓控制，夜間血壓變化同樣重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，除日間血壓控制，夜間血壓變化同樣重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，隨著家用血壓計的普及，越來越多民眾開始自行監測血壓。然除日間血壓控制，夜間血壓變化同樣重要。宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」指出，一些患者在仰臥休息時血壓反而升高，這種情況被稱為「仰臥高血壓」。最新發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究發現，約10%的中年人在躺下休息20分鐘後，血壓仍超過130/80mmHg，這可能導致更高的心血管疾病風險。

該研究由哈佛大學學者進行，追蹤13,000名健康成人長達27年，結果顯示，仰臥高血壓患者的心臟病風險增加60%，中風風險更高達80%。此外，相較於坐姿血壓升高，仰臥高血壓帶來的心臟病風險高出20%。專家指出，這與交感神經過度興奮有關，可能影響夜間血壓調節，進而提高疾病風險。

劉中平建議民眾透過增加運動、減少鹽分攝取及控制體重來維持血壓穩定；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

劉中平建議民眾透過增加運動、減少鹽分攝取及控制體重來維持血壓穩定；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

劉中平提醒，高血壓是腦中風最重要的危險因素，且研究顯示約5分之一的腦中風發生在清晨醒來時，因此夜間血壓監測至關重要。他建議民眾透過增加運動、減少鹽分攝取及控制體重來維持血壓穩定，必要時可諮詢醫師調整血壓藥物的服用時間，如改為夜間服藥，以降低潛在風險。

他呼籲，高血壓患者應養成良好的生活習慣，並定期監測血壓，特別是在仰臥時，及早發現異常變化，以有效降低心血管疾病的發生率。

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