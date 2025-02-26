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健康網》香港腳養護5大秘訣！ 中醫：做好5步遠離復發

2025/02/26 21:05

蔣之筠醫師表示，洗腳後應徹底擦乾，特別是容易藏汅納垢的趾縫間，以防黴菌滋生；圖為情境照。（圖取自freepik）

蔣之筠醫師表示，洗腳後應徹底擦乾，特別是容易藏汅納垢的趾縫間，以防黴菌滋生；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港腳（足癬）是常見的皮膚疾病，潮濕悶熱的環境容易讓黴菌滋生，導致皮膚搔癢、脫皮，甚至引發感染。對此，翰醫堂中醫診所醫師蔣之筠在臉書專頁分享，預防及緩解香港腳的方法，包含保持足部乾燥、避免搔抓患處、調整飲食習慣、定期泡腳、避免公共場所感染，提醒民眾透過日常護理遠離復發困擾。

1. 保持足部乾燥

洗腳後應徹底擦乾，特別是容易藏污納垢的趾縫間，以防黴菌滋生。此外，可適量使用吸濕粉，幫助保持腳部乾爽，降低潮濕問題。

2. 避免搔抓患處

面對強烈的搔癢感，民眾應避免用手抓撓，以免破皮導致細菌感染或交叉感染。若癢感嚴重，可考慮使用中藥外洗，例如黃柏、苦參煎水浸泡足部，以緩解不適。

3. 調整飲食習慣

飲食對皮膚健康影響甚大，蔣之筠建議減少辛辣、燒烤及酒精等刺激性食物，改以清淡飲食為主，並多攝取具有利濕作用的食材，如薏苡仁、冬瓜、綠豆等，以提升免疫力，降低發作機率。

4. 定期泡腳

每天泡腳15至20分鐘，有助於止癢解毒、燥濕殺菌。建議水溫維持在40℃左右，搭配中藥浸泡，能有效舒緩症狀並促進足部健康。

5. 避免公共場所感染

公共浴室、游泳池等潮濕環境容易成為黴菌溫床，進入此類場所時應穿拖鞋，避免赤腳行走，並避免與他人共用毛巾、襪子等私人物品，以減少感染風險。

蔣之筠強調，日常做好足部乾燥與清潔消毒，就能有效預防香港腳發作。然而，若症狀反覆或有加重趨勢，應及早就醫，尋求專業診治，以免病情惡化。

蔣之筠醫師提醒，保持足部乾燥、避免搔抓患處、調整飲食習慣、定期泡腳、避免公共場所感染，透過日常護理，遠離復發困擾；圖為情境照。（圖取自pexels）

蔣之筠醫師提醒，保持足部乾燥、避免搔抓患處、調整飲食習慣、定期泡腳、避免公共場所感染，透過日常護理，遠離復發困擾；圖為情境照。（圖取自pexels）

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